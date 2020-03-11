***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-159.226.879 90.501.126Net Dönem Karı (Zararı)9.451.942 14.254.139NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.692.382 -12.769.216Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -11.958.050 -11.048.793Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.265.668 -1.720.423İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-169.944.489 77.967.410Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-19.240.955 3.160.144Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 91.917 1.218.675İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-150.795.451 73.588.591FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-171.184.929 79.452.333Alınan Faiz11 11.958.050 11.048.793FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.226.703 -97.658.408Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit286.064.350 177.638.734Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-126.837.647 -275.297.142YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-176 -7.157.282NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-176 -7.157.282DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.463 7.159.745DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.287 2.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.287 2.463Ters Repo Alacakları19.552.108 311.153Diğer Alacaklar1.162.270 1.162.270Finansal Varlıklar6 185.675.613 36.145.830TOPLAM VARLIKLAR206.392.278 37.621.716YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.491.830 1.399.913TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.491.830 1.399.913TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)204.900.448 36.221.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)36.221.803 119.626.072Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.451.942 14.254.139Katılma Payı İhraç Tutarı (+)286.064.350 1