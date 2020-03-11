***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.226.879 90.501.126
Net Dönem Karı (Zararı)
9.451.942 14.254.139
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.692.382 -12.769.216
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.958.050 -11.048.793
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.265.668 -1.720.423
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-169.944.489 77.967.410
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-19.240.955 3.160.144
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 91.917 1.218.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-150.795.451 73.588.591
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-171.184.929 79.452.333
Alınan Faiz
11 11.958.050 11.048.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.226.703 -97.658.408
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
286.064.350 177.638.734
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-126.837.647 -275.297.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176 -7.157.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176 -7.157.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.463 7.159.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.287 2.463
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.287 2.463
Ters Repo Alacakları
19.552.108 311.153
Diğer Alacaklar
1.162.270 1.162.270
Finansal Varlıklar
6 185.675.613 36.145.830
TOPLAM VARLIKLAR
206.392.278 37.621.716
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.491.830 1.399.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.491.830 1.399.913
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
204.900.448 36.221.803
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.221.803 119.626.072
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.451.942 14.254.139
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
286.064.350 1