***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.610.328
Net Dönem Karı (Zararı)
1.581.605
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.971.766
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -870.201
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.101.565
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.090.368
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 15.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.103.423
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.480.529
Alınan Faiz
11 870.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.112.082
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.112.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
501.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
501.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
501.754
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 501.754
Ters Repo Alacakları
2.000
Finansal Varlıklar
6 27.204.988
TOPLAM VARLIKLAR
27.708.742
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 15.055
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.055
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.693.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.581.605
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.112.082
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.693.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 870.201
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -337.275
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.101.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35.672
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.670.163
Yönetim Ücretleri
4 -60.706
Saklama Ücretleri
-11.396
Denetim Ücretleri
-5.900
Kurul Ücretleri
-1.750
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-88.558
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.581.605
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.581.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.581.605
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826832
BIST