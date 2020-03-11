***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.811.569.405 1.168.633.687Net Dönem Karı (Zararı)577.239.608 462.971.354NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-556.788.515 -405.155.742Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -533.197.262 -331.045.872Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-23.591.253 -74.109.870İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.365.217.760 779.772.203Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-401.113.133 6.590.617Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 4.894.011 -1.622.319İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.968.998.638 774.803.905FAALİY