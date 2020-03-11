***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.245.096
Net Dönem Karı (Zararı)
2.940.771
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.954.958
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.076
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.949.882
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.235.985
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-36.006
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 113.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.313.265
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.250.172
Alınan Faiz
11 5.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.247.172
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.014.252
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-767.080
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.076
Ters Repo Alacakları
36.006
Finansal Varlıklar
6 15.263.147
TOPLAM VARLIKLAR
15.301.229
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 113.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
113.286
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.187.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.940.771
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.014.252
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-767.080
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.187.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.076
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 103.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.949.882
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.058.196
Yönetim Ücretleri
4 -102.535
Saklama Ücretleri
-2.139
Denetim Ücretleri
-5.900
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
-860
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -3.963
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-117.425
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.940.771
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.940.771
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.940.771
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826833
BIST