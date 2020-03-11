***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.245.096Net Dönem Karı (Zararı)2.940.771NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.954.958Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.076Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.949.882İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.235.985Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-36.006Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 113.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.313.265FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.250.172Alınan Faiz11 5.076FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.247.172Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit13.014.252Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-767.080YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.076NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.076DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.076Ters Repo Alacakları36.006Finansal Varlıklar6 15.263.147TOPLAM VARLIKLAR15.301.229YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 113.286TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)113.286TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.187.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.940.771Katılma Payı İhraç Tutarı (+)13.014.252Katılma Payı İade Tutarı (-)-767.080TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.187.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.076Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 103.238Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.949.882ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.058.196Yönetim Ücretleri4 -102.535Saklama Ücretleri-2.139Denetim Ücretleri-5.900Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri-860Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -2.028Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -3.963ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-117.425ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.940.771NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.940.771DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.940.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826833BIST