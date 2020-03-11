ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,67
|13.817.704
|% 10,21
|SELEC
|6,75
|3.415.982
|% 9,76
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
|HATEK
|8,55
|2.221.222
|% 8,50
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8761
|7,9156
|% -0,64
|Frank
|6,5439
|6,5833
|% 0,31
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% -0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|14,72
|Altın Gr.
|329
|329
|2,25
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,19
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|B. Petrol
|37,29
|37,29
|0,07
Seans Raporu
- 10:30MARTI Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 830 adet işlem
- 10:29XU100 Endeks 100, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 761.00 milyon TL de
- 10:29YYAPI Yüzde -7.55 oranında düşüşle 0.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 524, 425 adet işlem
- 10:28SNKRN Yüzde -4.31 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 321 adet işlem
- 10:27SEKUR Yüzde -3.78 oranında düşüşle 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 206 adet işlem