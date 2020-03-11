***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-385.675.425Net Dönem Karı (Zararı)-4.757.873NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-537.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-537.000İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-380.380.552Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-28.177.200Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 11.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-352.215.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-385.675.425FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI394.715.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit394.715.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.039.575NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.039.575DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.039.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.039.575Diğer Alacaklar28.177.200Finansal Varlıklar6 352.752.000TOPLAM VARLIKLAR389.968.775YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 11.648TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.648TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)389.957.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-4.757.873Katılma Payı İhraç Tutarı (+)394.715.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)389.957.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar537.000ESAS FAALİYET GELİRLERİ537.000Yönetim Ücretleri4 -2.137Saklama Ücretleri-1.015Denetim Ücretleri-5.310Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -5.286.411ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.294.873ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.757.873NET DÖNEM KARI (ZARARI)-4.757.873DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-4.757.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826836BIST