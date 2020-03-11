***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-385.675.425
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.757.873
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-537.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-537.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-380.380.552
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-28.177.200
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 11.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-352.215.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-385.675.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
394.715.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
394.715.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.039.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.039.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.039.575
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.039.575
Diğer Alacaklar
28.177.200
Finansal Varlıklar
6 352.752.000
TOPLAM VARLIKLAR
389.968.775
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 11.648
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.648
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
389.957.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.757.873
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
394.715.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
389.957.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
537.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
537.000
Yönetim Ücretleri
4 -2.137
Saklama Ücretleri
-1.015
Denetim Ücretleri
-5.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -5.286.411
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.294.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.757.873
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.757.873
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.757.873
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826836
BIST