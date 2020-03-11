ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,85
|869.472
|% 11,38
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
|NUGYO
|3,19
|45.198
|% 8,50
|YONGA
|11,83
|7.867
|% 7,55
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8642
|7,9037
|% -0,79
|Frank
|6,5484
|6,5878
|% 0,38
|Riyal
|1,6306
|1,6388
|% -0,30
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,15
|Altın Gr.
|328
|329
|2,00
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,20
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|B. Petrol
|37,69
|37,69
|0,47
Seans Raporu
- 10:17MMCAS Yüzde 8.70 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 210 adet işlem
- 10:16EPLAS Yüzde 9.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 90 adet işlem
- 10:15OYLUM Yüzde -11.11 oranında düşüşle 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 849, 146 adet işlem
- 10:14XU100 Endeks 100, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 46.00 milyon TL de
- 10:14PGSUS Yüzde -7.46 oranında düşüşle 41.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 903 adet işlem