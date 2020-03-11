***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.977.129Net Dönem Karı (Zararı)1.662.549NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.726.461Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -18.902Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.707.559İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-32.932.119Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-141.025Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 73.555İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.864.649FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-32.996.031Alınan Faiz11 18.902FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.978.757Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit33.449.141Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-470.384YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)