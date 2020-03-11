***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.977.129
Net Dönem Karı (Zararı)
1.662.549
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.726.461
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.902
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.707.559
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.932.119
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-141.025
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 73.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.864.649
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.996.031
Alınan Faiz
11 18.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.978.757
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.449.141
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-470.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10:27101.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 492,94
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.035
En Düşük
100.200
10:276,1393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0172
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:276,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:27328,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,27
|Açılış
|: 328,86
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,87
|17.545.140
|% 16,22
|
|SELEC
|7,14
|8.511.666
|% 16,10
|
|VKING
|3,32
|6.937.394
|% 12,16
|
|DEVA
|9,17
|13.373.358
|% 10,62
|
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|
|OYAYO
|4,78
|435.219
|% -14,95
|
|DAGHL
|2,31
|46.355
|% -14,76
|
|SAYAS
|2,33
|118.071
|% -12,08
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|ASELS
|25,70
|181.329.535
|% -0,77
|
|THYAO
|10,07
|161.485.579
|% 1,00
|
|GARAN
|9,51
|81.307.797
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,47
|55.712.167
|% -6,29
|
|GUBRF
|15,14
|40.778.050
|% -2,57
|
|IHLGM
|1,20
|36.201.716
|% 0,84
|
|ODAS
|1,73
|39.426.100
|% 0,58
|
|EKGYO
|1,30
|27.924.307
|% 1,56
|
|KARSN
|1,55
|33.066.639
|% 2,65
|
|IHLAS
|0,66
|12.213.784
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8850
|7,9245
|% -0,53
|
|Frank
|6,5498
|6,5893
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6310
|1,6391
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|15,09
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,27
|37,27
|0,05
|