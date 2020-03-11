***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.134.186
Net Dönem Karı (Zararı)
77.697
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-89.042
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -28.641
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-60.401
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.151.482
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-16.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 8.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.144.316
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.162.827
Alınan Faiz
11 28.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.324.063
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.324.063
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
189.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
189.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
189.877
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 189.877
Ters Repo Alacakları
16.003
Finansal Varlıklar
6 1.204.717
TOPLAM VARLIKLAR
1.410.597
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.837
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.837
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.401.760
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
Tutarı (+)
1.324.063
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.401.760
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 28.641
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
60.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.259
Yönetim Ücretleri
4 -1.239
Saklama Ücretleri
-3.087
Denetim Ücretleri
-5.310
Kurul Ücretleri
-14
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -5.271
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.562
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.697
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
77.697
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
77.697
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826838
BIST