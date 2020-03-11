***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.134.186Net Dönem Karı (Zararı)77.697NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-89.042Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -28.641Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-60.401İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.151.482Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-16.003Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 8.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.144.316FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.162.827Alınan Faiz11 28.641FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.324.063Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.324.063YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)189.877NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)189.877DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ189.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 189.877Ters Repo Alacakları16.003Finansal Varlıklar6 1.204.717TOPLAM VARLIKLAR1.410.597YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.837TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.837TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.401.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)Tutarı (+)1.324.063TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.401.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 28.641Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.190Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar60.401Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27ESAS FAALİYET GELİRLERİ94.259Yönetim Ücretleri4 -1.239Saklama Ücretleri-3.087Denetim Ücretleri-5.310Kurul Ücretleri-14Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.641Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -5.271ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-16.562ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.697NET DÖNEM KARI (ZARARI)77.697DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)77.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826838BIST