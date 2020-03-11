***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.836.433Net Dönem Karı (Zararı)3.584.544NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.700.426Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.078.973Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.621.453İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-28.799.524Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 21.348İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-28.819.872FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-28.915.406Alınan Faiz11 1.078.973FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.392.500Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit28.392.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)556.067NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)556.067DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ556.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 556.067Ters Repo Alacakları1.000Finansal Varlıklar6 31.441.325TOPLAM VARLIKLAR31.998.392YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 21.348TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)21.348TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)31.977.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.584.544Katılma Payı İhraç Tutarı (+)28.392.500TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)31.977.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri