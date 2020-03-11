***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.836.433
Net Dönem Karı (Zararı)
3.584.544
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.700.426
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.078.973
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.621.453
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-28.799.524
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 21.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.819.872
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.915.406
Alınan Faiz
11 1.078.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.392.500
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.392.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556.067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556.067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
556.067
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 556.067
Ters Repo Alacakları
1.000
Finansal Varlıklar
6 31.441.325
TOPLAM VARLIKLAR
31.998.392
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 21.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.348
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.977.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.584.544
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.392.500
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
31.977.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri