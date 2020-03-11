***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.382.994Net Dönem Karı (Zararı)3.804.566NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.944.155Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -675.402Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.268.753İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-53.918.807Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 15.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-53.933.771FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-54.058.396Alınan Faiz11 675.402FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.169.645Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit55.169.645YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.786.651NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.786.651DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.786.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan1.786.651Ters Repo Alacakları5 1.000Finansal Varlıklar6 57.485.819TOPLAM VARLIKLAR59.273.470YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler17 283.295Diğer Borçlar5 15.964TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)299.259TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)58.974.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.804.566Katılma Payı İhraç Tutarı (+)55.169.645TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)58.974.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 675.402Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -98.144Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.268.753Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.065ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.848.076Yönetim Ücretleri4 -16.381Saklama Ücretleri-11.405Denetim Ücretleri-5.900Kurul Ücretleri-315Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -3.002Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -6.507ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-43.510ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.804.566NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.804.566DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.804.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826839BIST