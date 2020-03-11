***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.382.994
Net Dönem Karı (Zararı)
3.804.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.944.155
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -675.402
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.268.753
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-53.918.807
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 15.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.933.771
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-54.058.396
Alınan Faiz
11 675.402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.169.645
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
55.169.645
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.786.651
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.786.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.786.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
1.786.651
Ters Repo Alacakları
5 1.000
Finansal Varlıklar
6 57.485.819
TOPLAM VARLIKLAR
59.273.470
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
17 283.295
Diğer Borçlar
5 15.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
299.259
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
58.974.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.804.566
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
55.169.645
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
58.974.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 675.402
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -98.144
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.268.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.065
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.848.076
Yönetim Ücretleri
4 -16.381
Saklama Ücretleri
-11.405
Denetim Ücretleri
-5.900
Kurul Ücretleri
-315
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.507
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-43.510
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.804.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.804.566
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.804.566
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826839
BIST