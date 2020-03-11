***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.897.460Net Dönem Karı (Zararı)1.386.775NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.619.027Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -490.413Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.128.614İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.155.621Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 16.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.171.874FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.387.873Alınan Faiz11 490.413FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.127.127Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit21.127.127YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)229.667NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)229.667DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ229.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 229.667Finansal Varlıklar6 22.300.488TOPLAM VARLIKLAR22.530.155YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 16.253TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.253TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.513.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.386.775Katılma Payı İhraç Tutarı (+)21.127.127TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)22.513.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 490.413Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -182.989Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.128.614Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler736ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.436.774Yönetim Ücretleri4 -22.902Saklama Ücretleri-12.010Denetim Ücretleri-5.900Kurul Ücretleri-729Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.950Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -6.508ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-49.999ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.386.775NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.386.775DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.386.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826841BIST