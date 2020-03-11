***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.897.460
Net Dönem Karı (Zararı)
1.386.775
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.619.027
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -490.413
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.128.614
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.155.621
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 16.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.171.874
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.387.873
Alınan Faiz
11 490.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.127.127
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
21.127.127
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
229.667
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
229.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
229.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 229.667
Finansal Varlıklar
6 22.300.488
TOPLAM VARLIKLAR
22.530.155
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 16.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.253
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.513.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.386.775
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.127.127
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.513.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 490.413
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -182.989
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.128.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
736
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.436.774
Yönetim Ücretleri
4 -22.902
Saklama Ücretleri
-12.010
Denetim Ücretleri
-5.900
Kurul Ücretleri
-729
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.508
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.386.775
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.386.775
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.386.775
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826841
BIST