***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-395.981.142Net Dönem Karı (Zararı)4.949.049NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.979.559Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -212Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-13.979.347İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-386.950.844Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-81.351Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 314.739İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-387.184.232FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-395.981.354Alınan Faiz11 212FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI396.130.001Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit396.130.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.859DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ148.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 148.859Takas Alacakları81.351Finansal Varlıklar6 401.163.579TOPLAM VARLIKLAR401.393.789YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 314.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)314.739TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)401.079.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.949.049Katılma Payı İhraç Tutarı (+)396.130.001TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 401.079.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 212Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 288.923Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13.979.347Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler350.155ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.618.637Yönetim Ücretleri4 -637.732Saklama Ücretleri-337.381Denetim Ücretleri-18.965Kurul Ücretleri-59.456Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -18Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -8.616.036ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.669.588ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.949.049NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.949.049DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.949.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826794BIST