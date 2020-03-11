***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 09:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-395.981.142
Net Dönem Karı (Zararı)
4.949.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.979.559
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -212
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.979.347
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-386.950.844
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-81.351
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 314.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-387.184.232
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-395.981.354
Alınan Faiz
11 212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
396.130.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
396.130.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
148.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 148.859
Takas Alacakları
81.351
Finansal Varlıklar
6 401.163.579
TOPLAM VARLIKLAR
401.393.789
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 314.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
314.739
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
401.079.050
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.949.049
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
396.130.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 401.079.050
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 288.923
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13.979.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
350.155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.618.637
Yönetim Ücretleri
4 -637.732
Saklama Ücretleri
-337.381
Denetim Ücretleri
-18.965
Kurul Ücretleri
-59.456
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -18
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.616.036
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.669.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.949.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.949.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.949.049
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826794
BIST