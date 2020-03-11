***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.241.409.155 131.462.226
Net Dönem Karı (Zararı)
993.430.382 605.922.966
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-582.997.976 -524.866.383
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -644.447.882 -430.442.755
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
61.449.906 -94.423.628
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.296.289.443 -380.037.112
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.945.152.016 -372.209.646
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.703.199 392.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-355.840.626 -8.219.861
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.885.857.037 -298.980.529
Alınan Faiz
11 644.447.882 430.442.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.401.759.041 -457.600.650
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
69.236.755.139 40.806.192.505
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-66.834.996.098 -41.263.793.155
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.160.349.886 -326.138.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.160.349.886 -326.138.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.900.910.447 3.227.048.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.061.260.333 2.900.910.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.061.260.333 2.900.910.447
Ters Repo Alacakları
8 2.361.161.716 416.009.700
Finansal Varlıklar
6 457.884.992 163.494.272
TOPLAM VARLIKLAR
6.880.307.041 3.480.414.419
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 8.370.305 3.667.106
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4 6.871.936.736 3.476.747.313
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.476.747.313 3.328.424.997
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
993.430.382 605.922.966
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
69.236.755.139 40.806.192.505
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-66.834.996.098 -41.263.793.155
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 6.871.936.736 3.476.747.313
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 644.447.882 430.442.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 66.779.991 70.921.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-61.449.906 94.423.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
419.659.160 54.555.883
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.069.437.127 650.343.448
Yönetim Ücretleri
4 -66.662.454 -37.661.307
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
-3.188.922 -2.057.929
Denetim Ücretleri
-7.319 -6.935
Kurul Ücretleri
-984.196 -680.916
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -5.148.275 -4.000.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -15.579 -12.794
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-76.006.745 -44.420.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
993.430.382 605.922.966
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
993.430.382 605.922.966
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
T