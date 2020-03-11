***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.241.409.155 131.462.226Net Dönem Karı (Zararı)993.430.382 605.922.966NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-582.997.976 -524.866.383Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -644.447.882 -430.442.755Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler61.449.906 -94.423.628İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.296.289.443 -380.037.112Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.945.152.016 -372.209.646Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 4.703.199 392.395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-355.840.626 -8.219.861FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.885.857.037 -298.980.529Alınan Faiz11 644.447.882 430.442.755FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.401.759.041 -457.600.650Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit69.236.755.139 40.806.192.505Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-66.834.996.098 -41.263.793.155YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.160.349.886 -326.138.424NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.160.349.886 -326.138.424DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.900.910.447 3.227.048.871DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.061.260.333 2.900.910.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.061.260.333 2.900.910.447Ters Repo Alacakları8 2.361.161.716 416.009.700Finansal Varlıklar6 457.884.992 163.494.272TOPLAM VARLIKLAR6.880.307.041 3.480.414.419YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 8.370.305 3.667.106TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4 6.871.936.736 3.476.747.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.476.747.313 3.328.424.997Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)993.430.382 605.922.966Katılma Payı İhraç Tutarı (+)69.236.755.139 40.806.192.505Katılma Payı İade Tutarı (-)-66.834.996.098 -41.263.793.155TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 6.871.936.736 3.476.747.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 644.447.882 430.442.755Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 66.779.991 70.921.182Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-61.449.906 94.423.628Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler419.659.160 54.555.883ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.069.437.127 650.343.448Yönetim Ücretleri4 -66.662.454 -37.661.307Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri-3.188.922 -2.057.929Denetim Ücretleri-7.319 -6.935Kurul Ücretleri-984.196 -680.916Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -5.148.275 -4.000.601Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -15.579 -12.794ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-76.006.745 -44.420.482ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)993.430.382 605.922.966NET DÖNEM KARI (ZARARI)993.430.382 605.922.966DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)