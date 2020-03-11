***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.924.449 -10.585.739Net Dönem Karı (Zararı)34.793.960 12.424.123NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-32.388.699 -1.133.091Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.120.295 -897.250Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-31.268.404 -235.841İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.398.893 -22.774.021Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler43.693 495.613Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 3.888 -8.388.885İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.351.312 -14.880.749FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.804.154 -11.482.989Alınan Temettü1.118.106 890.301Alınan Faiz11 2.189 6.949FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.107.794 3.096.605Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.096.605Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.107.794YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.816.655 -7.489.134NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.816.655 -7.489.134DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ391.632 7.880.766DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.208.287 391.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.208.287 391.632Ters Repo Alacakları8 10.001Takas Alacakları53.694Finansal Varlıklar6 96.830.005 68.912.913TOPLAM VARLIKLAR101.048.293 69.358.239YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.194 13.306TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.194 13.306TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)101.031.099 69.344.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)69.344.933 53.824.205Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)34.793.960 12.424.123Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.096.605Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.107.794TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)101.031.099 69.344.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.189 6.949Temettü Gelirleri10 1.118.106 890.301Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.653.908 11.597.975Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar31.268.404 235.841Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler427ESAS FAALİYET GELİRLERİ35.042.607 12.731.493Yönetim Ücretleri4 -131.371 -110.170Saklama Ücretleri-38.411 -29.210Denetim Ücretleri-3.952 -3.743Kurul Ücretleri-16.633 -13.891Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -50.370 -143.460Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -7.910 -6.896ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-248.647 -307.370ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.793.960 12.424.123NET DÖNEM KARI (ZARARI)34.793.960 12.424.123DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)34.793.960 12.424.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826907BIST