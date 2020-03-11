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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 13:22
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.924.449 -10.585.739
Net Dönem Karı (Zararı)
34.793.960 12.424.123
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-32.388.699 -1.133.091
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.120.295 -897.250
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.268.404 -235.841
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.398.893 -22.774.021
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
43.693 495.613
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.888 -8.388.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.351.312 -14.880.749
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.804.154 -11.482.989
Alınan Temettü
1.118.106 890.301
Alınan Faiz
11 2.189 6.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.107.794 3.096.605
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.096.605
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.107.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.816.655 -7.489.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.816.655 -7.489.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.632 7.880.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.208.287 391.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.208.287 391.632
Ters Repo Alacakları
8 10.001
Takas Alacakları
53.694
Finansal Varlıklar
6 96.830.005 68.912.913
TOPLAM VARLIKLAR
101.048.293 69.358.239
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 17.194 13.306
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.194 13.306
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
101.031.099 69.344.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
69.344.933 53.824.205
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.793.960 12.424.123
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.096.605
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.107.794
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
101.031.099 69.344.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.189 6.949
Temettü Gelirleri
10 1.118.106 890.301
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.653.908 11.597.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
31.268.404 235.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
427
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.042.607 12.731.493
Yönetim Ücretleri
4 -131.371 -110.170
Saklama Ücretleri
-38.411 -29.210
Denetim Ücretleri
-3.952 -3.743
Kurul Ücretleri
-16.633 -13.891
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -50.370 -143.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.910 -6.896
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-248.647 -307.370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.793.960 12.424.123
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.793.960 12.424.123
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.793.960 12.424.123



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826907


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