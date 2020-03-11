***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.707.114 13.564.229Net Dönem Karı (Zararı)18.908.897 -2.703.174NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.253.887 8.396.487Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -7.523.677 -5.210.349Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.730.210 13.606.836İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.885.801 2.660.567Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-6.941.595 4.523.776Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.234 -2.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.946.440 -1.861.005FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.230.791 8.353.880Alınan Temettü10 2.345.422 2.415.139Alınan Faiz10 5.178.255 2.795.210FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.871.140 -3.980.360Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit-14.871.140 4.259.350Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-8.239.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.578.254 9.583.869NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.578.254 9.583.869DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.584.462 9.000.593DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.208 18.584.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.208 18.584.462Ters Repo Alacakları5 13.481.148 6.539.553Finansal Varlıklar6 52.404.728 36.728.078TOPLAM VARLIKLAR65.892.084 61.852.093YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 34.117 31.883TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)34.117 31.883TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)65.857.967 61.820.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)61.820.210 68.503.745Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18.908.897 -2.703.174Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.259.350Katılma Payı İade Tutarı (-)-14.871.140 -8.239.711TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 65.857.967 61.820.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 5.178.255 2.795.210Temettü Gelirleri2.345.422 2.415.139Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 10.113.112 5.743.109Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.730.210 -13.606.836Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler349.158ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.366.999 -2.304.220Yönetim Ücretleri-346.499 -323.309Saklama Ücretleri-22.974 -6.412Denetim Ücretleri-5.050 -4.785Kurul Ücretleri-13.580 -13.139Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -56.100 -43.327Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -13.899 -7.982ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-458.102 -398.954ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.908.897 -2.703.174NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.908.897 -2.703.174DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.908.897 -2.703.174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826908BIST