***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 13:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.707.114 13.564.229
Net Dönem Karı (Zararı)
18.908.897 -2.703.174
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.253.887 8.396.487
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.523.677 -5.210.349
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.730.210 13.606.836
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.885.801 2.660.567
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.941.595 4.523.776
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.234 -2.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.946.440 -1.861.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.230.791 8.353.880
Alınan Temettü
10 2.345.422 2.415.139
Alınan Faiz
10 5.178.255 2.795.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.871.140 -3.980.360
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-14.871.140 4.259.350
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.239.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.578.254 9.583.869
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.578.254 9.583.869
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.584.462 9.000.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.208 18.584.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.208 18.584.462
Ters Repo Alacakları
5 13.481.148 6.539.553
Finansal Varlıklar
6 52.404.728 36.728.078
TOPLAM VARLIKLAR
65.892.084 61.852.093
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 34.117 31.883
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.117 31.883
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.857.967 61.820.210
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
61.820.210 68.503.745
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.908.897 -2.703.174
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.259.350
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.871.140 -8.239.711
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 65.857.967 61.820.210
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 5.178.255 2.795.210
Temettü Gelirleri
2.345.422 2.415.139
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.113.112 5.743.109
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.730.210 -13.606.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
349.158
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.366.999 -2.304.220
Yönetim Ücretleri
-346.499 -323.309
Saklama Ücretleri
-22.974 -6.412
Denetim Ücretleri
-5.050 -4.785
Kurul Ücretleri
-13.580 -13.139
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -56.100 -43.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -13.899 -7.982
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-458.102 -398.954
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.908.897 -2.703.174
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.908.897 -2.703.174
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.908.897 -2.703.174
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826908
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