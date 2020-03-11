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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 13:23
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.047.421 -18.606.711
Net Dönem Karı (Zararı)
5.403.097 -468.237
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.925.620 297.563
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.267.481 -85.810
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.658.139 383.373
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.792.379 -18.521.847
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.938 -5.002
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 6.374.418 20.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.151.859 -18.537.733
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.314.902 -18.692.521
Alınan Faiz
11 1.267.481 85.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.043.093 19.638.214
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
76.319.223 22.112.229
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-36.276.130 -2.474.015
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.995.672 1.031.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.995.672 1.031.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.031.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.027.175 1.031.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.027.175 1.031.503
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 19.940
Ters Repo Alacakları
5.002
Finansal Varlıklar
6 64.964.358 18.154.360
TOPLAM VARLIKLAR
71.011.473 19.190.865
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.395.306 20.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.395.306 20.888
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
64.616.167 19.169.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.169.977 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.403.097 -468.237
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
76.319.223 22.112.229
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-36.276.130 -2.474.015
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
64.616.167 19.169.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.267.481 85.810
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.789.936 -125.660
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.658.139 -383.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.925
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.721.481 -423.223
Yönetim Ücretleri
4 -239.354 -26.706
Saklama Ücretleri
-60.606 -4.377
Denetim Ücretleri
-3.786 -6.490
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.021 -2.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.617 -4.488
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-318.384 -45.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.403.097 -468.237
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.403.097 -468.237
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.403.097 -468.237



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826909


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Yarım 1.051 1.078 9,39  
Çeyrek 527 539 4,70  
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