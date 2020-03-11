***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.047.421 -18.606.711Net Dönem Karı (Zararı)5.403.097 -468.237NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.925.620 297.563Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.267.481 -85.810Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.658.139 383.373İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-37.792.379 -18.521.847Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.938 -5.002Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 6.374.418 20.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-44.151.859 -18.537.733FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-36.314.902 -18.692.521Alınan Faiz11 1.267.481 85.810FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.043.093 19.638.214Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit76.319.223 22.112.229Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-36.276.130 -2.474.015YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.995.672 1.031.503NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.995.672 1.031.503DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.031.503DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.027.175 1.031.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.027.175 1.031.503Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 19.940Ters Repo Alacakları5.002Finansal Varlıklar6 64.964.358 18.154.360TOPLAM VARLIKLAR71.011.473 19.190.865YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.395.306 20.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.395.306 20.888TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)64.616.167 19.169.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.169.977 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.403.097 -468.237Katılma Payı İhraç Tutarı (+)76.319.223 22.112.229Katılma Payı İade Tutarı (-)-36.276.130 -2.474.015TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)64.616.167 19.169.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.267.481 85.810Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.789.936 -125.660Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.658.139 -383.373Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.925ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.721.481 -423.223Yönetim Ücretleri4 -239.354 -26.706Saklama Ücretleri-60.606 -4.377Denetim Ücretleri-3.786 -6.490Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -2.021 -2.953Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -12.617 -4.488ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-318.384 -45.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.403.097 -468.237NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.403.097 -468.237DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.403.097 -468.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826909BIST