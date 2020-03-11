***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 13:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.238.244
Net Dönem Karı (Zararı)
4.156.972
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.290.019
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.290.019
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-101.105.197
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-150.202
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 273.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-101.228.930
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-104.238.244
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.572.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
109.572.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.333.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.333.756
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.333.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.333.756
Takas Alacakları
5 63.070
Diğer Alacaklar
5 87.132
Finansal Varlıklar
6 108.518.949
TOPLAM VARLIKLAR
114.002.907
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 273.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
273.935
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
113.728.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.156.972
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
109.572.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
113.728.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.213.251
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.290.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
90.873
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.594.143
Yönetim Ücretleri
4 -1.276.449
Saklama Ücretleri
-89.003
Denetim Ücretleri
-18.965
Kurul Ücretleri
-11.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -3.041.285
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.437.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.156.972
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.156.972
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.156.972
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826910
BIST