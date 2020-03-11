***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-104.238.244Net Dönem Karı (Zararı)4.156.972NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.290.019Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.290.019İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-101.105.197Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-150.202Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 273.935İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-101.228.930FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-104.238.244FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.572.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit109.572.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.333.756NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.333.756DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.333.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.333.756Takas Alacakları5 63.070Diğer Alacaklar5 87.132Finansal Varlıklar6 108.518.949TOPLAM VARLIKLAR114.002.907YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 273.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)273.935TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)113.728.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.156.972Katılma Payı İhraç Tutarı (+)109.572.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)113.728.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.213.251Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.290.019Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler90.873ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.594.143Yönetim Ücretleri4 -1.276.449Saklama Ücretleri-89.003Denetim Ücretleri-18.965Kurul Ücretleri-11.469Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -3.041.285ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.437.171ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.156.972NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.156.972DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.156.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826910BIST