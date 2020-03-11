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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 13:24
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.321.251
Net Dönem Karı (Zararı)
13.726.293
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.269.092
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.325.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.943.858
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-183.103.686
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-89.080.276
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 258.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-94.282.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-181.646.485
Alınan Faiz
11 8.325.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.679.720
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
177.679.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.358.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.358.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.358.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.358.469
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.029.681
Ters Repo Alacakları
5 85.050.595
Finansal Varlıklar
6 98.225.863
TOPLAM VARLIKLAR
191.664.608
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
17 208.831
Diğer Borçlar
5 49.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
258.595
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
191.406.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.726.293
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
177.679.720
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
191.406.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.325.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 880.339
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.943.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.033.253
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.182.684
Yönetim Ücretleri
4 -194.562
Saklama Ücretleri
-30.038
Denetim Ücretleri
-5.900
Kurul Ücretleri
-8.166
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -210.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.317
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-456.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.726.293
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.726.293
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.726.293



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826911


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Cumhuriyet 2.178 2.210 16,00  
Tam 2.174 2.228 18,40  
Yarım 1.051 1.078 8,90  
Çeyrek 527 539 4,45  
Gümüş.Ons 17,02 17,05 0,15  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,03  
B. Petrol 35,97 35,97 -1,25  
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