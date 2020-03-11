***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.321.251Net Dönem Karı (Zararı)13.726.293NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.269.092Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -8.325.234Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.943.858İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-183.103.686Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-89.080.276Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 258.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-94.282.005FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-181.646.485Alınan Faiz11 8.325.234FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI177.679.720Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit177.679.720YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.358.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.358.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.358.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.358.469Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 4.029.681Ters Repo Alacakları5 85.050.595Finansal Varlıklar6 98.225.863TOPLAM VARLIKLAR191.664.608YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler17 208.831Diğer Borçlar5 49.764TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)258.595TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)191.406.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.726.293Katılma Payı İhraç Tutarı (+)177.679.720Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)191.406.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.325.234Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 880.339Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.943.858Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.033.253ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.182.684Yönetim Ücretleri4 -194.562Saklama Ücretleri-30.038Denetim Ücretleri-5.900Kurul Ücretleri-8.166Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -210.408Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -7.317ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-456.391ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.726.293NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.726.293DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.726.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826911BIST