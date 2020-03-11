***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.020.203 -10.512.315Net Dönem Karı (Zararı)5.636.178 -2.666.720NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.820.011 2.518.923Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -172.189 -473.182Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.647.822 2.992.105İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.031.847 -10.837.700Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.062.700 -350.839Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.177.783 -9.572İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.791.364 -10.477.289FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.848.014 -10.985.497Alınan Temettü10 333.023Alınan Faiz10 172.189 140.159FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.237.612 10.512.872Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit44.641.482 35.698.859Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-50.879.094 -25.185.987YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.782.591 557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.782.591 557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.521 1.964DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.785.112 2.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.785.112 2.521Ters Repo Alacakları8 1.062.729Finansal Varlıklar6 17.873.021 18.016.563TOPLAM VARLIKLAR19.658.133 19.081.813YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları1.131.775Diğer Borçlar5 105.365 59.386TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.237.140 59.386TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.420.993 19.022.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.022.427 11.176.275Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.636.178 -2.666.720Katılma Payı İhraç Tutarı (+)44.641.482 35.698.859Katılma Payı İade Tutarı (-)-50.879.094 -25.185.987TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 18.420.993 19.022.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri172.189 140.159Temettü Gelirleri11 333.023Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.124.553 132.419Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.647.822 -2.992.105Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler55.542 19.845ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.000.106 -2.366.659Yönetim Ücretleri-256.884 -255.490Saklama Ücretleri-9.166 -8.906Denetim Ücretleri-1.683 -1.595Kurul Ücretleri-2.759 -2.455Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -36.423 -24.895Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -57.013 -6.720ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-363.928 -300.061ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.636.178 -2.666.720NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.636.178 -2.666.720DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.636.178 -2.666.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826925BIST