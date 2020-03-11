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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 13:59
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.020.203 -10.512.315
Net Dönem Karı (Zararı)
5.636.178 -2.666.720
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.820.011 2.518.923
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -172.189 -473.182
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.647.822 2.992.105
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.031.847 -10.837.700
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.062.700 -350.839
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.177.783 -9.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.791.364 -10.477.289
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.848.014 -10.985.497
Alınan Temettü
10 333.023
Alınan Faiz
10 172.189 140.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.237.612 10.512.872
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
44.641.482 35.698.859
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-50.879.094 -25.185.987
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.782.591 557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.782.591 557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.521 1.964
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.785.112 2.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.785.112 2.521
Ters Repo Alacakları
8 1.062.729
Finansal Varlıklar
6 17.873.021 18.016.563
TOPLAM VARLIKLAR
19.658.133 19.081.813
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.131.775
Diğer Borçlar
5 105.365 59.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.237.140 59.386
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.420.993 19.022.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.022.427 11.176.275
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.636.178 -2.666.720
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
44.641.482 35.698.859
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-50.879.094 -25.185.987
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 18.420.993 19.022.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
172.189 140.159
Temettü Gelirleri
11 333.023
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.124.553 132.419
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.647.822 -2.992.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.542 19.845
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.000.106 -2.366.659
Yönetim Ücretleri
-256.884 -255.490
Saklama Ücretleri
-9.166 -8.906
Denetim Ücretleri
-1.683 -1.595
Kurul Ücretleri
-2.759 -2.455
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -36.423 -24.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -57.013 -6.720
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-363.928 -300.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.636.178 -2.666.720
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.636.178 -2.666.720
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.636.178 -2.666.720



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826925


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