***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.125.545 31.597.476Net Dönem Karı (Zararı)8.754.030 -10.643.388NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.036.368 13.694.003Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.098.070 -2.549.142Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.938.298 16.243.145İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.690.187 25.997.719Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler668.465 3.836.429Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.773 208.847İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.338.879 21.952.443FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.027.475 29.048.334Alınan Temettü10 735.999 2.223.941Alınan Faiz10 362.071 325.201FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-986.185 -31.596.480Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit46.984.039 80.683.933Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-47.970.224 -112.280.413YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.139.360 996NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.139.360 996DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.626 4.630DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.144.986 5.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.144.986 5.626Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri459.577 264.514Ters Repo Alacakları863.528Finansal Varlıklar6 29.289.048 22.011.871TOPLAM VARLIKLAR30.893.611 23.145.539YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 228.080 247.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)228.080 247.853TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)30.665.531 22.897.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)22.897.686 65.137.554Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.754.030 -10.643.388Katılma Payı İhraç Tutarı (+)46.984.039 80.683.933Katılma Payı İade Tutarı (-)-47.970.224 -112.280.413TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 30.665.531 22.897.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 362.071 325.201Temettü Gelirleri735.999 2.223.941Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.996.233 3.521.821Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.938.298 -16.243.145Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 14ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.032.605 -10.172.168Yönetim Ücretleri-128.423 -222.467Saklama Ücretleri-17.176 -29.119Denetim Ücretleri-17.054 -16.159Kurul Ücretleri-4.369 -10.020Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -106.344 -185.516Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -5.209 -7.939ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-278.575 -471.220ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.754.030 -10.643.388NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.754.030 -10.643.388DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.754.030 -10.643.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826937BIST