***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 14:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.125.545 31.597.476
Net Dönem Karı (Zararı)
8.754.030 -10.643.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.036.368 13.694.003
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.098.070 -2.549.142
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.938.298 16.243.145
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.690.187 25.997.719
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
668.465 3.836.429
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.773 208.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.338.879 21.952.443
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.027.475 29.048.334
Alınan Temettü
10 735.999 2.223.941
Alınan Faiz
10 362.071 325.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-986.185 -31.596.480
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
46.984.039 80.683.933
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-47.970.224 -112.280.413
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.139.360 996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.139.360 996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.626 4.630
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.144.986 5.626
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.144.986 5.626
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
459.577 264.514
Ters Repo Alacakları
863.528
Finansal Varlıklar
6 29.289.048 22.011.871
TOPLAM VARLIKLAR
30.893.611 23.145.539
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 228.080 247.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
228.080 247.853
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.665.531 22.897.686
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.897.686 65.137.554
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.754.030 -10.643.388
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
46.984.039 80.683.933
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.970.224 -112.280.413
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 30.665.531 22.897.686
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 362.071 325.201
Temettü Gelirleri
735.999 2.223.941
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.996.233 3.521.821
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.938.298 -16.243.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 14
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.032.605 -10.172.168
Yönetim Ücretleri
-128.423 -222.467
Saklama Ücretleri
-17.176 -29.119
Denetim Ücretleri
-17.054 -16.159
Kurul Ücretleri
-4.369 -10.020
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -106.344 -185.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -5.209 -7.939
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-278.575 -471.220
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.754.030 -10.643.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.754.030 -10.643.388
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.754.030 -10.643.388
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826937
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