***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.121.777 37.584.573Net Dönem Karı (Zararı)13.079.703 8.494.306NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.174.089 -9.117.261Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -13.313.613 -7.889.538Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-860.476 -1.227.723İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-46.341.004 30.317.990Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-40.187.771 6.150.443Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler41.363 1.772.575İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.194.596 22.394.972FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-47.435.390 29.695.035Alınan Temettü10 11.395 20.250Alınan Faiz10 13.302.218 7.869.288FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.991.803 -24.678.215Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit80.618.942 40.827.918Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-61.627.139 -65.506.133YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.129.974 12.906.358NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.129.974 12.906.358DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.236.857 4.330.499DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.106.883 17.236.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.106.883 17.236.857Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 1.613.433 2.445.163Ters Repo Alacakları44.183.673 3.164.173Takas Alacakları8 1.871.718Diğer Alacaklar1.871.718Finansal Varlıklar6 37.074.310 30.019.238TOPLAM VARLIKLAR86.850.017 54.737.149YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.010.610 1.969.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.010.610 1.969.247TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)84.839.407 52.767.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)52.767.901 68.951.810Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.079.703 8.494.306Katılma Payı İhraç Tutarı (+)80.618.942 40.827.919Katılma Payı İade Tutarı (-)-61.627.139 -65.506.133TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 84.839.407 52.767.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 13.302.218 7.869.288Temettü Gelirleri11.395 20.250Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 307.186 375.720Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar860.476 1.227.723Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler256.035 704.929ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.737.310 10.197.910Yönetim Ücretleri-1.325.715 -1.359.378Saklama Ücretleri-50.298 -47.429Denetim Ücretleri-9.076 -8.599Kurul Ücretleri-12.423 -11.584Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -251.451 -265.868Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -8.644 -10.746ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.657.607 -1.703.604ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.079.703 8.494.306NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.079.703 8.494.306DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.079.703 8.494.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826947BIST