***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 14:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.121.777 37.584.573
Net Dönem Karı (Zararı)
13.079.703 8.494.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.174.089 -9.117.261
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.313.613 -7.889.538
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-860.476 -1.227.723
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.341.004 30.317.990
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-40.187.771 6.150.443
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.363 1.772.575
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.194.596 22.394.972
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.435.390 29.695.035
Alınan Temettü
10 11.395 20.250
Alınan Faiz
10 13.302.218 7.869.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.991.803 -24.678.215
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
80.618.942 40.827.918
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-61.627.139 -65.506.133
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.129.974 12.906.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.129.974 12.906.358
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.236.857 4.330.499
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.106.883 17.236.857
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.106.883 17.236.857
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.613.433 2.445.163
Ters Repo Alacakları
44.183.673 3.164.173
Takas Alacakları
8 1.871.718
Diğer Alacaklar
1.871.718
Finansal Varlıklar
6 37.074.310 30.019.238
TOPLAM VARLIKLAR
86.850.017 54.737.149
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.010.610 1.969.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.010.610 1.969.247
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.839.407 52.767.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
52.767.901 68.951.810
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.079.703 8.494.306
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
80.618.942 40.827.919
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-61.627.139 -65.506.133
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 84.839.407 52.767.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 13.302.218 7.869.288
Temettü Gelirleri
11.395 20.250
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 307.186 375.720
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
860.476 1.227.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
256.035 704.929
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.737.310 10.197.910
Yönetim Ücretleri
-1.325.715 -1.359.378
Saklama Ücretleri
-50.298 -47.429
Denetim Ücretleri
-9.076 -8.599
Kurul Ücretleri
-12.423 -11.584
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -251.451 -265.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.644 -10.746
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.657.607 -1.703.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.079.703 8.494.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.079.703 8.494.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.079.703 8.494.306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826947
BIST