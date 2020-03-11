***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-333.679.400 167.955.858Net Dönem Karı (Zararı)60.312.578 74.452.702NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-52.789.924 -110.361.444Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -67.894.821 -69.770.903Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15.104.897 -40.590.541İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-409.096.875 134.093.697Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-396.635.949 12.982.377Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -223.788 -60.823.038İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.237.138 181.934.358FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-401.574.221 98.184.955Alınan Temettü236.153Alınan Faiz11 67.894.821 69.534.750FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI337.073.742 -418.423.756Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit644.185.746 218.633.604Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-307.112.004 -637.057.360YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.394.342 -250.467.898NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.394.342 -250.467.898DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.577.914 253.045.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.972.256 2.577.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.972.256 2.577.914Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 8.770.196 2.050.742Ters Repo Alacakları390.124.139Takas Alacakları207.644Finansal Varlıklar6 315.674.906 318.542.665TOPLAM VARLIKLAR720.541.497 323.378.965YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 512.062 735.850TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)512.062 735.850TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)720.029.435 322.643.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)322.643.115 666.614.169Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)60.312.578 74.452.702Katılma Payı İhraç Tutarı (+)644.185.746 218.633.604Katılma Payı İade Tutarı (-)-307.112.004 -637.057.onsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 67.894.821 69.534.750Temettü Gelirleri11 236.153Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 14.319.767 -35.815.747Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-15.104.897 40.590.541Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler472.215 12.023.165ESAS FAALİYET GELİRLERİ67.581.906 86.568.862Yönetim Ücretleri4 -3.152.753 -5.845.026Saklama Ücretleri-209.416 -379.931Denetim Ücretleri-5.343 -5.061Kurul Ücretleri-60.038 -122.945Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -409.185 -210.416Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -16.556 -10.824ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.853.291 -6.574.203ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.728.615 79.994.659FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-3.416.037 -5.541.957NET DÖNEM KARI (ZARARI)60.312.578 74.452.702DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)60.312.578 74.452.702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827010BIST