***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 14:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-333.679.400 167.955.858
Net Dönem Karı (Zararı)
60.312.578 74.452.702
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-52.789.924 -110.361.444
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -67.894.821 -69.770.903
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15.104.897 -40.590.541
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-409.096.875 134.093.697
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-396.635.949 12.982.377
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -223.788 -60.823.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.237.138 181.934.358
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-401.574.221 98.184.955
Alınan Temettü
236.153
Alınan Faiz
11 67.894.821 69.534.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
337.073.742 -418.423.756
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
644.185.746 218.633.604
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-307.112.004 -637.057.360
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.394.342 -250.467.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.394.342 -250.467.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.577.914 253.045.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.972.256 2.577.914
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.972.256 2.577.914
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 8.770.196 2.050.742
Ters Repo Alacakları
390.124.139
Takas Alacakları
207.644
Finansal Varlıklar
6 315.674.906 318.542.665
TOPLAM VARLIKLAR
720.541.497 323.378.965
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 512.062 735.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
512.062 735.850
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
720.029.435 322.643.115
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
322.643.115 666.614.169
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.312.578 74.452.702
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
644.185.746 218.633.604
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-307.112.004 -637.057.onsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 67.894.821 69.534.750
Temettü Gelirleri
11 236.153
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.319.767 -35.815.747
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-15.104.897 40.590.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
472.215 12.023.165
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.581.906 86.568.862
Yönetim Ücretleri
4 -3.152.753 -5.845.026
Saklama Ücretleri
-209.416 -379.931
Denetim Ücretleri
-5.343 -5.061
Kurul Ücretleri
-60.038 -122.945
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -409.185 -210.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -16.556 -10.824
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.853.291 -6.574.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.728.615 79.994.659
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-3.416.037 -5.541.957
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.312.578 74.452.702
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.312.578 74.452.702
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827010
BIST