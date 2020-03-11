***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.135.642 -6.150.885Net Dönem Karı (Zararı)2.744.013 1.289.026NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.294.832 -1.558.061Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.222.721 -1.217.058Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-72.111 -341.003İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.807.544 -7.098.908Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 28.052 11.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.835.596 -7.110.443FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.358.363 -7.367.943Alınan Faiz11 4.222.721 1.217.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.853.252 6.704.094Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit52.677.245 26.857.201Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-32.823.993 -20.153.107YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.717.610 553.209NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.717.610 553.209DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ586.705 33.496DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.304.315 586.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.304.315 586.705Finansal Varlıklar6 30.729.183 10.821.476TOPLAM VARLIKLAR34.033.498 11.408.181YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 46.916 18.864TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)46.916 18.864TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.986.582 11.389.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.389.317 3.396.197Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.744.013 1.289.026Katılma Payı İhraç Tutarı (+)52.677.245 26.857.201Katılma Payı İade Tutarı (-)-32.823.993 -20.153.107TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)33.986.582 11.389.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.222.721 1.217.058Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -1.225.563 -126.425Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar72.111 341.003ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.069.269 1.431.636Yönetim Ücretleri-291.919 -129.825Saklama Ücretleri-13.771 -5.240MKK Ücretleri-1.624 -1.803Kurul Ücretleri-2.857 -1.269Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -4.019 -690Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -11.066 -3.784ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-325.256 -142.611ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.744.013 1.289.025NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.744.013 1.289.025DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.744.013 1.289.025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827011BIST