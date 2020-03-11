***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 14:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.135.642 -6.150.885
Net Dönem Karı (Zararı)
2.744.013 1.289.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.294.832 -1.558.061
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.222.721 -1.217.058
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-72.111 -341.003
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.807.544 -7.098.908
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 28.052 11.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.835.596 -7.110.443
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.358.363 -7.367.943
Alınan Faiz
11 4.222.721 1.217.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.853.252 6.704.094
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
52.677.245 26.857.201
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-32.823.993 -20.153.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.717.610 553.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.717.610 553.209
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
586.705 33.496
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.304.315 586.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.304.315 586.705
Finansal Varlıklar
6 30.729.183 10.821.476
TOPLAM VARLIKLAR
34.033.498 11.408.181
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 46.916 18.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.916 18.864
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.986.582 11.389.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.389.317 3.396.197
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.744.013 1.289.026
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
52.677.245 26.857.201
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-32.823.993 -20.153.107
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
33.986.582 11.389.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 4.222.721 1.217.058
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.225.563 -126.425
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
72.111 341.003
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.069.269 1.431.636
Yönetim Ücretleri
-291.919 -129.825
Saklama Ücretleri
-13.771 -5.240
MKK Ücretleri
-1.624 -1.803
Kurul Ücretleri
-2.857 -1.269
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.019 -690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -11.066 -3.784
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-325.256 -142.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.744.013 1.289.025
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.744.013 1.289.025
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.744.013 1.289.025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827011
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