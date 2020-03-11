***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.212.321 -200.604.891Net Dönem Karı (Zararı)184.958.469 70.802.862NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-186.972.009 17.673.157Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -40.952.545 -28.041.900Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-146.019.464 45.715.057İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-92.151.326 -271.407.753Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12.010Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.105.378 29.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-95.256.704 -271.449.741FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-94.164.866 -182.931.734Alınan Faiz40.952.545 28.041.900Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-45.715.057FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.689.738 202.06 -14.707.544 -216.997.711YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)477.417 1.455.752NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)477.417 1.455.752DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.778.188 1.322.436DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.255.605 2.778.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.255.605 2.778.188Finansal Varlıklar6 699.989.656 458.713.488TOPLAM VARLIKLAR703.245.261 461.491.676YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları3.114.745Diğer Borçlar5 63.408 72.775TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.178.153 72.775TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)700.067.108 461.418.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)461.418.901 188.555.396Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)184.958.469 70.802.862Katılma Payı İhraç Tutarı (+)68.397.282 419.058.354Katılma Payı İade Tutarı (-)-14.707.544 -216.997.711TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 700.067.108 461.418.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 40.952.545 28.041.900Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -1.176.382 -2.447.931Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar146.019.464 45.715.057ESAS FAALİYET GELİRLERİ185.795.627 71.309.026Yönetim Ücretleri-555.983 -316.492Saklama Ücretleri-182.290 -99.769Denetim Ücretleri-5.913 -5.467Kurul Ücretleri-81.177 -73.128Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -5.709Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -6.086 -11.308ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-837.158 -506.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)184.958.469 70.802.862NET DÖNEM KARI (ZARARI)184.958.469 70.802.862DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)184.958.469 70.802.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827013BIST