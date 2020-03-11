***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 14:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.212.321 -200.604.891
Net Dönem Karı (Zararı)
184.958.469 70.802.862
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-186.972.009 17.673.157
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -40.952.545 -28.041.900
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-146.019.464 45.715.057
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-92.151.326 -271.407.753
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12.010
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.105.378 29.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-95.256.704 -271.449.741
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-94.164.866 -182.931.734
Alınan Faiz
40.952.545 28.041.900
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-45.715.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.689.738 202.06 -14.707.544 -216.997.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
477.417 1.455.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
477.417 1.455.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.778.188 1.322.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.255.605 2.778.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.255.605 2.778.188
Finansal Varlıklar
6 699.989.656 458.713.488
TOPLAM VARLIKLAR
703.245.261 461.491.676
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
3.114.745
Diğer Borçlar
5 63.408 72.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.178.153 72.775
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
700.067.108 461.418.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
461.418.901 188.555.396
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
184.958.469 70.802.862
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
68.397.282 419.058.354
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.707.544 -216.997.711
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 700.067.108 461.418.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 40.952.545 28.041.900
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.176.382 -2.447.931
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
146.019.464 45.715.057
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
185.795.627 71.309.026
Yönetim Ücretleri
-555.983 -316.492
Saklama Ücretleri
-182.290 -99.769
Denetim Ücretleri
-5.913 -5.467
Kurul Ücretleri
-81.177 -73.128
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -5.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.086 -11.308
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-837.158 -506.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.958.469 70.802.862
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
184.958.469 70.802.862
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
184.958.469 70.802.862
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827013
BIST