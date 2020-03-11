***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 14:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.924.755 -77.659.328
Net Dönem Karı (Zararı)
55.416.421 60.005.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.385.239 -59.310.717
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.582 -31.439
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-36.378.657 -59.279.278
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10 21.886.991 -78.385.959
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-710.096 734.674
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.122 1.213.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.624.209 -80.334.249
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
40.918.173 -77.690.767
Alınan Faiz
6.582 31.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.896.601 35.246.165
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
37.999.996 35.473.198
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-78.896.597 -227.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.154 -42.413.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.154 -42.413.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.725 42.416.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.879 3.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
31.879 3.725
Diğer Alacaklar
710.096
Finansal Varlıklar
1.017.552 61.128.938
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
519.541.401 446.151.034
Diğer Varlıklar
62.468.471 61.993.004
TOPLAM VARLIKLAR
583.769.399 569.276.701
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.679.426 1.706.548
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
582.089.973 567.570.153
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
567.570.153 472.318.079
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.416.421 60.005.909
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
37.999.996 35.473.198
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-78.896.597 -227.033
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 582.089.973 567.570.153
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
6.582 31.439
Temettü Gelirleri
15.310.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15.589.080 2.924.020
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
36.378.657 59.279.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.587 6.229.284
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.307.419 68.464.021
Yönetim Ücretleri
-5.639.857 -5.251.039
Saklama Ücretleri
-543.413 -511.583
Denetim Ücretleri
-1.004.120 -192.381
Kurul Ücretleri
-114.262 -102.934
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-7.244 -603.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.582.102 -1.796.523
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.890.998 -8.458.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.416.421 60.005.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.416.421 60.005.909
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.416.421 60.005.909
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827014
BIST