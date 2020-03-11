***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.924.755 -77.659.328Net Dönem Karı (Zararı)55.416.421 60.005.909NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-36.385.239 -59.310.717Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -6.582 -31.439Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-36.378.657 -59.279.278İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10 21.886.991 -78.385.959Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-710.096 734.674Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.122 1.213.616İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22.624.209 -80.334.249FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR40.918.173 -77.690.767Alınan Faiz6.582 31.439FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.896.601 35.246.165Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit37.999.996 35.473.198Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-78.896.597 -227.033YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.154 -42.413.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.154 -42.413.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.725 42.416.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.879 3.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri31.879 3.725Diğer Alacaklar710.096Finansal Varlıklar1.017.552 61.128.938Teminata Verilen Finansal Varlıklar519.541.401 446.151.034Diğer Varlıklar62.468.471 61.993.004TOPLAM VARLIKLAR583.769.399 569.276.701YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.679.426 1.706.548TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)582.089.973 567.570.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)567.570.153 472.318.079Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)55.416.421 60.005.909Katılma Payı İhraç Tutarı (+)37.999.996 35.473.198Katılma Payı İade Tutarı (-)-78.896.597 -227.033TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 582.089.973 567.570.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri6.582 31.439Temettü Gelirleri15.310.513Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15.589.080 2.924.020Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar36.378.657 59.279.278Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.587 6.229.284ESAS FAALİYET GELİRLERİ67.307.419 68.464.021Yönetim Ücretleri-5.639.857 -5.251.039Saklama Ücretleri-543.413 -511.583Denetim Ücretleri-1.004.120 -192.381Kurul Ücretleri-114.262 -102.934Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-7.244 -603.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.582.102 -1.796.523ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.890.998 -8.458.112ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.416.421 60.005.909NET DÖNEM KARI (ZARARI)55.416.421 60.005.909DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)55.416.421 60.005.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827014BIST