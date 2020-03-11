***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.211.488 -15.189.204Net Dönem Karı (Zararı)7.279.697 3.607.344NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.927.009 -3.293.233Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.646.571 -1.281.323Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-280.438 -2.011.910İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.210.747 -16.784.638Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-12.930.125 -4.531.154Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 2.320 14.702İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.282.942 -12.268.186FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.858.059 -16.470.527Alınan Faiz11 5.646.571 1.281.323FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI380.005 25.249.213Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.408.806 25.702.401Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.028.801 -453.188YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.831.483 10.060.009NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.831.483 10.060.009DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.060.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ228.526 10.060.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 228.526 10.060.009Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri208.965Ters Repo Alacakları17.252.314 4.531.154Finansal Varlıklar6 18.843.476 14.280.096TOPLAM VARLIKLAR36.533.281 28.871.259YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.022 14.702TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.022 14.702TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)36.516.259 28.856.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)28.856.557 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.279.697 3.607.344Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.408.806 25.702.401Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.028.801 -453.188TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)36.516.259 28.856.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.646.571 1.281.323Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.114.955 -244.239Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar280.438 2.011.910Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler479.581 661.419ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.521.545 3.710.413Yönetim Ücretleri4 -133.730 -66.406Saklama Ücretleri-40.686 -9.714Denetim Ücretleri-3.786 -7.080Kurul Ücretleri-2.008Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -36.447 -11.927Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -27.199 -5.934ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-241.848 -103.069ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.279.697 3.607.344NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.279.697 3.607.344DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.279.697 3.607.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827015BIST