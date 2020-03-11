***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 14:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.211.488 -15.189.204
Net Dönem Karı (Zararı)
7.279.697 3.607.344
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.927.009 -3.293.233
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.646.571 -1.281.323
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-280.438 -2.011.910
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.210.747 -16.784.638
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.930.125 -4.531.154
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.320 14.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.282.942 -12.268.186
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.858.059 -16.470.527
Alınan Faiz
11 5.646.571 1.281.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
380.005 25.249.213
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.408.806 25.702.401
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.028.801 -453.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.831.483 10.060.009
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.831.483 10.060.009
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.060.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
228.526 10.060.009
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 228.526 10.060.009
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
208.965
Ters Repo Alacakları
17.252.314 4.531.154
Finansal Varlıklar
6 18.843.476 14.280.096
TOPLAM VARLIKLAR
36.533.281 28.871.259
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 17.022 14.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.022 14.702
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.516.259 28.856.557
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.856.557 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.279.697 3.607.344
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.408.806 25.702.401
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.028.801 -453.188
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
36.516.259 28.856.557
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.646.571 1.281.323
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.114.955 -244.239
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
280.438 2.011.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
479.581 661.419
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.521.545 3.710.413
Yönetim Ücretleri
4 -133.730 -66.406
Saklama Ücretleri
-40.686 -9.714
Denetim Ücretleri
-3.786 -7.080
Kurul Ücretleri
-2.008
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -36.447 -11.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -27.199 -5.934
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-241.848 -103.069
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.279.697 3.607.344
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.279.697 3.607.344
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.279.697 3.607.344
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827015
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