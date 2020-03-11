***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.899.346 8.540.914Net Dönem Karı (Zararı)7.136.264 -1.486.501NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.116.769 -19.055.074Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -20.852.133 -15.057.468Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14.735.364 -3.997.606İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.659.214 2.425.283Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-470.689 -8.761.564İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler98.839.193 20.361.302FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR105.047.213 -6.516.554Alınan Faiz11 20.852.133 15.057.468FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-150.036.104Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-150.036.104YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.136.758 8.540.914NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.136.758 8.540.914DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.140.663 15.599.749DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.905 24.140.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.905 24.140.663Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 747.917Ters Repo Alacakları5.598.737 10.510.034Takas Alacakları5 462.551 462.551Finansal Varlıklar6 113.574.557TOPLAM VARLIKLAR6.065.193 149.435.722YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 471.561 942.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)471.561 942.250TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.593.632 148.493.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)148.493.472 149.979.973Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.136.264 -1.486.501Katılma Payı İade Tutarı (-)-150.036.104TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 5.593.632 148.493.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 20.85