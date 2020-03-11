***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 14:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.899.346 8.540.914
Net Dönem Karı (Zararı)
7.136.264 -1.486.501
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.116.769 -19.055.074
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.852.133 -15.057.468
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.735.364 -3.997.606
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.659.214 2.425.283
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-470.689 -8.761.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
98.839.193 20.361.302
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
105.047.213 -6.516.554
Alınan Faiz
11 20.852.133 15.057.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.036.104
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-150.036.104
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.136.758 8.540.914
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.136.758 8.540.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.140.663 15.599.749
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.905 24.140.663
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.905 24.140.663
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 747.917
Ters Repo Alacakları
5.598.737 10.510.034
Takas Alacakları
5 462.551 462.551
Finansal Varlıklar
6 113.574.557
TOPLAM VARLIKLAR
6.065.193 149.435.722
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 471.561 942.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
471.561 942.250
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.593.632 148.493.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
148.493.472 149.979.973
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.136.264 -1.486.501
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-150.036.104
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 5.593.632 148.493.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 20.85