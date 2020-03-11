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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 14:58
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.906.546 7.221.255
Net Dönem Karı (Zararı)
27.870.473 20.276.362
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.141.463 -5.710.886
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.162.462 -3.718.794
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.979.001 -1.992.092
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.798.018 -11.063.015
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -19.400 -132.284
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.845 1.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -31.783.463 -10.932.311
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.069.008 3.502.461
Alınan Faiz
11 7.162.462 3.718.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.948.901 -4.178.527
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.948.901 -4.178.527
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.855.447 3.042.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.855.447 3.042.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.113.467 19.070.739
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 258.020 22.113.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 258.020 22.113.467
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 149.947 1.483
Ters Repo Alacakları
8 3.001 132.065
Finansal Varlıklar
6 114.572.102 66.809.638
TOPLAM VARLIKLAR
114.983.070 89.056.653
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 23.690 18.845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.690 18.845
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
114.959.380 89.037.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
89.037.808 72.939.973
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.870.473 20.276.362
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.948.901 -4.178.527
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 114.959.380 89.037.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 7.162.462 3.718.794
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 4.016.578 13.697.078
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.755.866 1.992.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
265.165 1.105.810
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.200.071 20.513.774
Yönetim Ücretleri
-205.759 -167.059
Saklama Ücretleri
-59.560 -36.646
Denetim Ücretleri
-3.952 -3.745
Kurul Ücretleri
-19.733 -16.276
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -30.316 -7.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.278 -6.179
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-329.598 -237.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.870.473 20.276.362
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.870.473 20.276.362
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.870.473 20.276.362



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827016


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