***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.906.546 7.221.255Net Dönem Karı (Zararı)27.870.473 20.276.362NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-23.141.463 -5.710.886Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -7.162.462 -3.718.794Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-15.979.001 -1.992.092İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-31.798.018 -11.063.015Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -19.400 -132.284Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.845 1.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -31.783.463 -10.932.311FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-27.069.008 3.502.461Alınan Faiz11 7.162.462 3.718.794FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.948.901 -4.178.527Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.948.901 -4.178.527YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.855.447 3.042.728NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.855.447 3.042.728DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.113.467 19.070.739DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 258.020 22.113.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 258.020 22.113.467Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 149.947 1.483Ters Repo Alacakları8 3.001 132.065Finansal Varlıklar6 114.572.102 66.809.638TOPLAM VARLIKLAR114.983.070 89.056.653YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 23.690 18.845TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.690 18.845TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)114.959.380 89.037.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)89.037.808 72.939.973Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)27.870.473 20.276.362Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.948.901 -4.178.527TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 114.959.380 89.037.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 7.162.462 3.718.794Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 4.016.578 13.697.078Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar16.755.866 1.992.092Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler265.165 1.105.810ESAS FAALİYET GELİRLERİ28.200.071 20.513.774Yönetim Ücretleri-205.759 -167.059Saklama Ücretleri-59.560 -36.646Denetim Ücretleri-3.952 -3.745Kurul Ücretleri-19.733 -16.276Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -30.316 -7.507Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -10.278 -6.179ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-329.598 -237.412ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.870.473 20.276.362NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.870.473 20.276.362DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.870.473 20.276.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827016BIST