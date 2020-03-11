***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-847.752 1.414.221Net Dönem Karı (Zararı)4.410.852 5.019.902NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.306.153 -3.942.617Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.295.527 -1.011.426Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-10.626 -2.931.191İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.247.978 -674.490Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler231.912 -1.039.876Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 146.401 -28.293İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.626.291 393.679FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.143.279 402.795Alınan Faiz11 1.295.527 1.011.426FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.021.255 -1.388.752Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit26.888.883 28.610.806Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-25.867.628 -29.999.558YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)173.503 25.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)173.503 25.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.530 39.062DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ238.033 64.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 238.033 64.530Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 172.404 260.805Ters Repo Alacakları1.195.353 1.338.864Finansal Varlıklar6 24.082.335 18.445.418TOPLAM VARLIKLAR25.688.125 20.109.617YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 178.370 31.969TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)178.370 31.969TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.509.755 20.077.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)20.077.648 16.446.499Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.410.852 5.019.902Katılma Payı İhraç Tutarı (+)26.888.883 28.610.806Katılma Payı İade Tutarı (-)-25.867.628 -29.999.559TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 25.509.755 20.077.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.295.527 1.011.426Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.526.077 1.423.801Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10.626 2.931.191ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.832.230 5.366.418Yönetim Ücretleri4 -358.699 -293.418Saklama Ücretleri-30.061 -26.929Denetim Ücretleri-3.660 -3.466Kurul Ücretleri-4.755 -3.870Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -17.467 -12.243Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -6.736 -6.590ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-421.378 -346.516ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.410.852 5.019.902NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.410.852 5.019.902DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.410.852 5.019.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827022BIST