***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 15:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-847.752 1.414.221
Net Dönem Karı (Zararı)
4.410.852 5.019.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.306.153 -3.942.617
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.295.527 -1.011.426
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.626 -2.931.191
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.247.978 -674.490
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
231.912 -1.039.876
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 146.401 -28.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.626.291 393.679
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.143.279 402.795
Alınan Faiz
11 1.295.527 1.011.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.021.255 -1.388.752
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.888.883 28.610.806
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-25.867.628 -29.999.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.503 25.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.503 25.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.530 39.062
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
238.033 64.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 238.033 64.530
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 172.404 260.805
Ters Repo Alacakları
1.195.353 1.338.864
Finansal Varlıklar
6 24.082.335 18.445.418
TOPLAM VARLIKLAR
25.688.125 20.109.617
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 178.370 31.969
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
178.370 31.969
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.509.755 20.077.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.077.648 16.446.499
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.410.852 5.019.902
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.888.883 28.610.806
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.867.628 -29.999.559
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 25.509.755 20.077.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.295.527 1.011.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.526.077 1.423.801
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.626 2.931.191
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.832.230 5.366.418
Yönetim Ücretleri
4 -358.699 -293.418
Saklama Ücretleri
-30.061 -26.929
Denetim Ücretleri
-3.660 -3.466
Kurul Ücretleri
-4.755 -3.870
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -17.467 -12.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.736 -6.590
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-421.378 -346.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.410.852 5.019.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.410.852 5.019.902
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.410.852 5.019.902
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827022
BIST