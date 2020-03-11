***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.781.879 57.459.857Net Dönem Karı (Zararı)18.276.468 2.881.683NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.265.903 17.911.680Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.721.966 -4.206.868Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-15.543.937 22.118.548İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.514.410 32.459.626Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-12.970.021 2.552.450Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.709.389 -1.115.735İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.253.778 31.022.911FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-27.503.845 53.252.989Alınan Temettü1.053.610 2.490.570Alınan Faiz11 1.668.356 1.716.298FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.804.482 -63.741.738Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit57.027.450 9.338.574Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-22.222.968 -73.080.312YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.022.603 -6.281.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.022.603 -6.281.881DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ966.655 7.248.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.989.258 966.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.989.258 966.655Ters Repo Alacakları10.503.261Takas Alacakları5 2.548.958 80.380Diğer Alacaklar5 1.622 3.440Finansal Varlıklar6 75.898.925 44.101.210TOPLAM VARLIKLAR99.942.024 45.151.685YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.703.520Diğer Borçlar5 14.535 8.666TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.718.055 8.666TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)98.223.969 45.143.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)45.143.019 106.003.074Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18.276.468 2.881.683Katılma Payı İhraç Tutarı (+)57.027.450 9.338.574Katılma Payı İade Tutarı (-)-22.222.968 -73.080.312TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)98.223.969 45.143.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.668.356 1.716.298Temettü Gelirleri11 1.053.610 2.490.570Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 158.557 20.781.990Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar15.543.937 -22.118.548Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler121.768 265.056ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.546.228 3.135.366Yönetim Ücretleri4 -72.513 -107.319Saklama Ücretleri-86.399 -63.424Denetim Ücretleri-3.075 -2.912Kurul Ücretleri-10.503 -20.364Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -80.504 -50.257Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -16.766 -9.407ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-269.760 -253.683ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.276.468 2.881.683NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.276.468 2.881.683DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.276.468 2.881.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827032BIST