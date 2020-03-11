***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 15:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.781.879 57.459.857
Net Dönem Karı (Zararı)
18.276.468 2.881.683
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.265.903 17.911.680
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.721.966 -4.206.868
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.543.937 22.118.548
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.514.410 32.459.626
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.970.021 2.552.450
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.709.389 -1.115.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.253.778 31.022.911
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.503.845 53.252.989
Alınan Temettü
1.053.610 2.490.570
Alınan Faiz
11 1.668.356 1.716.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.804.482 -63.741.738
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
57.027.450 9.338.574
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-22.222.968 -73.080.312
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.022.603 -6.281.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.022.603 -6.281.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
966.655 7.248.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.989.258 966.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.989.258 966.655
Ters Repo Alacakları
10.503.261
Takas Alacakları
5 2.548.958 80.380
Diğer Alacaklar
5 1.622 3.440
Finansal Varlıklar
6 75.898.925 44.101.210
TOPLAM VARLIKLAR
99.942.024 45.151.685
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.703.520
Diğer Borçlar
5 14.535 8.666
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.718.055 8.666
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
98.223.969 45.143.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
45.143.019 106.003.074
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.276.468 2.881.683
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
57.027.450 9.338.574
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-22.222.968 -73.080.312
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
98.223.969 45.143.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.668.356 1.716.298
Temettü Gelirleri
11 1.053.610 2.490.570
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 158.557 20.781.990
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15.543.937 -22.118.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
121.768 265.056
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.546.228 3.135.366
Yönetim Ücretleri
4 -72.513 -107.319
Saklama Ücretleri
-86.399 -63.424
Denetim Ücretleri
-3.075 -2.912
Kurul Ücretleri
-10.503 -20.364
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -80.504 -50.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -16.766 -9.407
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-269.760 -253.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.276.468 2.881.683
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.276.468 2.881.683
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.276.468 2.881.683
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827032
BIST