***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 15:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.941.243 -43.799.879
Net Dönem Karı (Zararı)
94.327.623 42.018.858
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-78.514.241 -22.392
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -30.963.612 -20.663.247
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-47.550.629 20.640.855
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-119.718.237 -106.459.592
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-43.060.890 1.100.446
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.948.735 -723.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-78.606.082 -106.836.705
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-103.904.855 -64.463.126
Alınan Temettü
2.622.234 2.537.400
Alınan Faiz
11 28.341.378 18.125.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
244.081.755 -679.802
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
594.824.999 1.486.984
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-350.743.244 -2.166.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
171.140.512 -44.479.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
171.140.512 -44.479.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.945.096 89.424.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
216.085.608 44.945.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 216.085.608 44.945.096
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.411.359 504.283
Ters Repo Alacakları
33.010.268
Takas Alacakları
5 9.385.014 221.067
Diğer Alacaklar
5 1.830.711 1.851.112
Finansal Varlıklar
6 386.608.907 260.452.196
TOPLAM VARLIKLAR
648.331.867 307.973.754
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.965.956 49.720
Diğer Borçlar
5 1.912.242 1.879.743
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.878.198 1.929.463
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
644.453.669 306.044.291
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
306.044.291 264.705.235
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
94.327.623 42.018.858
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
594.824.999 1.486.984
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-350.743.244 -2.166.786
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 644.453.669 306.044.291
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 28.341.378 18.125.847
Temettü Gelirleri
11 2.622.234 2.537.400
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.836.858 33.108.685
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
47.550.629 -20.640.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.150.651 9.464.102
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
95.501.750 42.595.179
Yönetim Ücretleri
4 -461.474 -344.237
Saklama Ücretleri
-244.314 -83.543
Denetim Ücretleri
-2.488 -2.356
Kurul Ücretleri
-66.906 -56.624
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -389.009 -77.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -9.936 -12.078
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.174.127 -576.283
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.327.623 42.018.896
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-38
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
94.327.623 42.018.858
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
94.327.623 42.018.858
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827038
BIST