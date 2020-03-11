***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.941.243 -43.799.879Net Dönem Karı (Zararı)94.327.623 42.018.858NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-78.514.241 -22.392Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -30.963.612 -20.663.247Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-47.550.629 20.640.855İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-119.718.237 -106.459.592Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-43.060.890 1.100.446Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.948.735 -723.333İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-78.606.082 -106.836.705FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-103.904.855 -64.463.126Alınan Temettü2.622.234 2.537.400Alınan Faiz11 28.341.378 18.125.847FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI244.081.755 -679.802Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit594.824.999 1.486.984Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-350.743.244 -2.166.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)171.140.512 -44.479.681NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)171.140.512 -44.479.681DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.945.096 89.424.777DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ216.085.608 44.945.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 216.085.608 44.945.096Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri1.411.359 504.283Ters Repo Alacakları33.010.268Takas Alacakları5 9.385.014 221.067Diğer Alacaklar5 1.830.711 1.851.112Finansal Varlıklar6 386.608.907 260.452.196TOPLAM VARLIKLAR648.331.867 307.973.754YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.965.956 49.720Diğer Borçlar5 1.912.242 1.879.743TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.878.198 1.929.463TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)644.453.669 306.044.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)306.044.291 264.705.235Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)94.327.623 42.018.858Katılma Payı İhraç Tutarı (+)594.824.999 1.486.984Katılma Payı İade Tutarı (-)-350.743.244 -2.166.786TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 644.453.669 306.044.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 28.341.378 18.125.847Temettü Gelirleri11 2.622.234 2.537.400Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 15.836.858 33.108.685Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar47.550.629 -20.640.855Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.150.651 9.464.102ESAS FAALİYET GELİRLERİ95.501.750 42.595.179Yönetim Ücretleri4 -461.474 -344.237Saklama Ücretleri-244.314 -83.543Denetim Ücretleri-2.488 -2.356Kurul Ücretleri-66.906 -56.624Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -389.009 -77.445Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -9.936 -12.078ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.174.127 -576.283ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)94.327.623 42.018.896FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-38NET DÖNEM KARI (ZARARI)94.327.623 42.018.858DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)94.327.623 42.018.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827038BIST