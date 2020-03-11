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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 15:41
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.688.597 14.402.835
Net Dönem Karı (Zararı)
111.893.989 100.524.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-108.020.735 -87.306.985
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -30.417.155 -22.613.773
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-77.603.580 -64.693.212
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.601.812 -21.428.216
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 10.637 6.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.612.449 -21.434.472
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.728.558 -8.210.938
Alınan Faiz
11 30.417.155 22.613.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.688.597 14.402.835
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.688.597 14.402.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.735.611 24.332.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.424.208 38.735.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 42.424.208 38.735.611
Finansal Varlıklar
6 475.044.372 366.828.343
TOPLAM VARLIKLAR
517.468.580 405.563.954
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 49.104 38.467
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.104 38.467
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
517.419.476 405.525.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
405.525.487 305.001.225
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
111.893.989 100.524.262
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
517.419.476 405.525.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 30.417.155 22.613.773
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.003.163 12.149.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
77.603.580 64.693.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.507.934 1.575.001
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
112.531.832 101.031.316
Yönetim Ücretleri
4 -477.503 -379.446
Saklama Ücretleri
-55.029 -43.859
Denetim Ücretleri
-4.684 -4.436
Kurul Ücretleri
-88.280 -69.892
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.347 -6.942
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-637.843 -507.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.893.989 100.524.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
111.893.989 100.524.263
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
111.893.989 100.524.263



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827067


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Çeyrek 529 541 6,74  
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