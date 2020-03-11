***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.688.597 14.402.835Net Dönem Karı (Zararı)111.893.989 100.524.263NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-108.020.735 -87.306.985Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -30.417.155 -22.613.773Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-77.603.580 -64.693.212İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-30.601.812 -21.428.216Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 10.637 6.256İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.612.449 -21.434.472FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-26.728.558 -8.210.938Alınan Faiz11 30.417.155 22.613.773FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.688.597 14.402.835NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.688.597 14.402.835DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.735.611 24.332.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.424.208 38.735.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 42.424.208 38.735.611Finansal Varlıklar6 475.044.372 366.828.343TOPLAM VARLIKLAR517.468.580 405.563.954YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 49.104 38.467TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)49.104 38.467TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)517.419.476 405.525.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)405.525.487 305.001.225Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)111.893.989 100.524.262TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)517.419.476 405.525.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 30.417.155 22.613.773Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.003.163 12.149.330Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar77.603.580 64.693.212Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.507.934 1.575.001ESAS FAALİYET GELİRLERİ112.531.832 101.031.316Yönetim Ücretleri4 -477.503 -379.446Saklama Ücretleri-55.029 -43.859Denetim Ücretleri-4.684 -4.436Kurul Ücretleri-88.280 -69.892Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -2.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -12.347 -6.942ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-637.843 -507.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.893.989 100.524.263NET DÖNEM KARI (ZARARI)111.893.989 100.524.263DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)111.893.989 100.524.263http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827067BIST