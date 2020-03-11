ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.534.192
|% 19,82
|RTALB
|2,30
|41.658.974
|% 19,79
|DEVA
|9,89
|153.298.126
|% 19,30
|SELEC
|7,24
|104.667.024
|% 17,72
|ECZYT
|10,78
|105.531.310
|% 17,30
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9804
|8,0204
|% 0,67
|Frank
|6,6051
|6,6449
|% 1,25
|Riyal
|1,6457
|1,6539
|% 0,61
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|14,39
|Altın Gr.
|332
|332
|5,14
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|Tam
|2.187
|2.242
|32,53
|Yarım
|1.057
|1.085
|15,74
|Çeyrek
|530
|542
|7,87
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-1,56
Seans Raporu
- 16:34XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1085, 08 kaybederek (% -0.89 ) 120, 910
- 16:34XU100 Endeks 99, 922 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 7, 013.00 milyon TL de
- 16:34ASUZU Yüzde -7.28 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 748, 861 adet işlem
- 16:33SMART Yüzde -11.02 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 706 adet işlem
- 16:32AVISA Yüzde -5.43 oranında düşüşle 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 736 adet işlem