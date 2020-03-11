***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.868.204.472 -4.761.951Net Dönem Karı (Zararı)83.337.597 -2.995.996NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-88.660.828 -29.683.825Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-88.713.517 -24.484.241Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler52.689 -5.199.584İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.951.594.758 3.433.629Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.020.605.952 -335.042Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler440.276 -128.902.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler68.570.918 132.671.551FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.956.917.989 -29.246.192Alınan Faiz88.713.517 24.484.241FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.868.203.817 -130.580.135Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.838.853.771 190.476.363Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-970.649.954 -321.056.498YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-655 -135.342.086NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-655 -135.342.086DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.176 135.363.262DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.521 21.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.521 21.176Ters Repo Alacakları5 2.020.941.117 335.165Finansal Varlıklar6 68.623.607TOPLAM VARLIKLAR2.020.961.638 68.979.948YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 458.972 18.696TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)458.972 18.696TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.020.502.666 68.961.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)68.961.252 202.537.371Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)83.337.597 -2.995.996Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.838.853.771 190.476.363Katılma Payı İade Tutarı (-)-970.649.954 -321.056.486TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 2.020.502.666 68.961.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 88.713.517 24.484.241Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -5.664.729 -23.062.862Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-52.689 5.199.584Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.772.384 3.665.501ESAS FAALİYET GELİRLERİ86.768.483 10.286.464Yönetim Ücretleri4 -1.211.388 -298.262Saklama Ücretleri-362.304 -87.641Denetim Ücretleri-3.660 -3.466Danışmanlık Ücretleri-580.068Kurul Ücretleri-34.691Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.202.069 -241.892Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -71.397 -7.113ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.430.886 -673.065ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.337.597 9.613.399FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-12.609.395NET DÖNEM KARI (ZARARI)83.337.597 -2.995.996DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)83.337.597 -2.995.996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827088BIST