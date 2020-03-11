***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 16:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.868.204.472 -4.761.951
Net Dönem Karı (Zararı)
83.337.597 -2.995.996
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-88.660.828 -29.683.825
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-88.713.517 -24.484.241
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
52.689 -5.199.584
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.951.594.758 3.433.629
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.020.605.952 -335.042
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
440.276 -128.902.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
68.570.918 132.671.551
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.956.917.989 -29.246.192
Alınan Faiz
88.713.517 24.484.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.868.203.817 -130.580.135
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.838.853.771 190.476.363
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-970.649.954 -321.056.498
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-655 -135.342.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-655 -135.342.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.176 135.363.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.521 21.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.521 21.176
Ters Repo Alacakları
5 2.020.941.117 335.165
Finansal Varlıklar
6 68.623.607
TOPLAM VARLIKLAR
2.020.961.638 68.979.948
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 458.972 18.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
458.972 18.696
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.020.502.666 68.961.252
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
68.961.252 202.537.371
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
83.337.597 -2.995.996
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.838.853.771 190.476.363
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-970.649.954 -321.056.486
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.020.502.666 68.961.252
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 88.713.517 24.484.241
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -5.664.729 -23.062.862
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-52.689 5.199.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.772.384 3.665.501
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
86.768.483 10.286.464
Yönetim Ücretleri
4 -1.211.388 -298.262
Saklama Ücretleri
-362.304 -87.641
Denetim Ücretleri
-3.660 -3.466
Danışmanlık Ücretleri
-580.068
Kurul Ücretleri
-34.691
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.202.069 -241.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -71.397 -7.113
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.430.886 -673.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.337.597 9.613.399
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-12.609.395
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
83.337.597 -2.995.996
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
83.337.597 -2.995.996
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827088
BIST