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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.123.053 -19.282.064
Net Dönem Karı (Zararı)
12.621.491 3.375.111
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.236.222 -1.551.973
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -268.963 -647.728
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.967.259 -904.245
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.777.285 -21.752.930
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.513.711 -2.534.644
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 601 13.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.291.597 -19.231.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.392.016 -19.929.792
Alınan Temettü
225.738 510.351
Alınan Faiz
11 43.225 137.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.371.913 29.969.849
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
24.760 29.969.852
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.396.673 -3
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.494.966 10.687.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.494.966 10.687.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.687.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
192.819 10.687.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 192.819 10.687.785
Ters Repo Alacakları
17.003 3.001
Takas Alacakları
3.930 2.531.643
Finansal Varlıklar
6 43.394.490 20.135.634
TOPLAM VARLIKLAR
43.608.242 33.358.063
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 13.704 13.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.704 13.103
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.594.538 33.344.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.344.960 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.621.491 3.375.111
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
24.760 29.969.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.396.673 -3
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 43.594.538 33.344.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 43.225 137.377
Temettü Gelirleri
225.738 510.351
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.643.053 1.812.577
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.967.259 904.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.256 338.554
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.882.531 3.703.104
Yönetim Ücretleri
4 -98.330 -67.767
Saklama Ücretleri
-124.003 -87.503
Denetim Ücretleri
-3.786 -3.540
Kurul Ücretleri
-7.558 -3.882
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -21.038 -157.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.325 -7.874
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-261.040 -327.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.621.491 3.375.111
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.621.491 3.375.111
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.621.491 3.375.111



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827090


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