***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.123.053 -19.282.064Net Dönem Karı (Zararı)12.621.491 3.375.111NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.236.222 -1.551.973Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -268.963 -647.728Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.967.259 -904.245İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.777.285 -21.752.930Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.513.711 -2.534.644Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 601 13.103İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.291.597 -19.231.389FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.392.016 -19.929.792Alınan Temettü225.738 510.351Alınan Faiz11 43.225 137.377FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.371.913 29.969.849Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit24.760 29.969.852Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.396.673 -3YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.494.966 10.687.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.494.966 10.687.785DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.687.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ192.819 10.687.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 192.819 10.687.785Ters Repo Alacakları17.003 3.001Takas Alacakları3.930 2.531.643Finansal Varlıklar6 43.394.490 20.135.634TOPLAM VARLIKLAR43.608.242 33.358.063YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.704 13.103TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.704 13.103TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.594.538 33.344.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)33.344.960 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.621.491 3.375.111Katılma Payı İhraç Tutarı (+)24.760 29.969.852Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.396.673 -3TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 43.594.538 33.344.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 43.225 137.377Temettü Gelirleri225.738 510.351Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 7.643.053 1.812.577Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.967.259 904.245Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.256 338.554ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.882.531 3.703.104Yönetim Ücretleri4 -98.330 -67.767Saklama Ücretleri-124.003 -87.503Denetim Ücretleri-3.786 -3.540Kurul Ücretleri-7.558 -3.882Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -21.038 -157.427Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -6.325 -7.874ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-261.040 -327.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.621.491 3.375.111NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.621.491 3.375.111DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.621.491 3.375.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827090BIST