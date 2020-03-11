***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.639.233 -29.198.353Net Dönem Karı (Zararı)11.427.640 8.549.018NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.434.994 -6.768.032Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.327.528 -1.771.626Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-107.466 -4.996.406İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.680.941 -32.750.965Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 2.073 12.082İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.683.014 -32.763.045FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.311.705 -30.969.979Alınan Temettü30.305Alınan Faiz11 2.327.528 1.741.321FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.453.332 29.370.871Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit29.370.871Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.453.332YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)185.901 172.518NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)185.901 172.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ172.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ358.419 172.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 358.419 172.518Takas Alacakları2 2Finansal Varlıklar6 45.549.931 37.759.451TOPLAM VARLIKLAR45.908.352 37.931.971YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 14.155 12.082TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.155 12.082TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)45.894.197 37.919.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)37.919.889 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.427.640 8.549.018Katılma Payı İhraç Tutarı (+)29.370.871Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.453.332TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 45.894.197 37.919.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.327.528 1.741.321Temettü Gelirleri30.305Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 9.168.935 1.870.278Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar107.466 4.996.406Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.467ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.603.929 8.653.777Yönetim Ücretleri4 -105.060 -65.032Saklama Ücretleri-52.473 -22.361Denetim Ücretleri-3.786 -3.540Kurul Ücretleri-8.183 -3.644Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -19 -3.648Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -6.768 -6.534ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-176.289 -104.759ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.427.640 8.549.018NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.427.640 8.549.018DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.427.640 8.549.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827092BIST