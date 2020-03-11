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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 16:30
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.639.233 -29.198.353
Net Dönem Karı (Zararı)
11.427.640 8.549.018
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.434.994 -6.768.032
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.327.528 -1.771.626
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-107.466 -4.996.406
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.680.941 -32.750.965
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.073 12.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.683.014 -32.763.045
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.311.705 -30.969.979
Alınan Temettü
30.305
Alınan Faiz
11 2.327.528 1.741.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.453.332 29.370.871
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.370.871
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.453.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
185.901 172.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
185.901 172.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
172.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
358.419 172.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 358.419 172.518
Takas Alacakları
2 2
Finansal Varlıklar
6 45.549.931 37.759.451
TOPLAM VARLIKLAR
45.908.352 37.931.971
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.155 12.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.155 12.082
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.894.197 37.919.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.919.889 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.427.640 8.549.018
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
29.370.871
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.453.332
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 45.894.197 37.919.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.327.528 1.741.321
Temettü Gelirleri
30.305
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.168.935 1.870.278
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
107.466 4.996.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.467
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.603.929 8.653.777
Yönetim Ücretleri
4 -105.060 -65.032
Saklama Ücretleri
-52.473 -22.361
Denetim Ücretleri
-3.786 -3.540
Kurul Ücretleri
-8.183 -3.644
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -19 -3.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.768 -6.534
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-176.289 -104.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.427.640 8.549.018
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.427.640 8.549.018
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.427.640 8.549.018



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827092


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