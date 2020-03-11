***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-264.203 -63.651.979Net Dönem Karı (Zararı)96.288.469 47.692.112NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-90.586.775 -19.576.234Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.002.854 -3.303.434Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-86.583.921 -16.272.800İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.968.751 -95.071.291Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-21.345 12.674Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.077 11.040İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.958.483 -95.095.005FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.267.057 -66.955.413Alınan Temettü11 3.999.020 3.236.117Alınan Faiz10 3.834 67.317FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1 48.391.822Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1 48.391.822YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-264.202