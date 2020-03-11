***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 16:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-264.203 -63.651.979
Net Dönem Karı (Zararı)
96.288.469 47.692.112
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-90.586.775 -19.576.234
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.002.854 -3.303.434
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-86.583.921 -16.272.800
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.968.751 -95.071.291
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-21.345 12.674
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.077 11.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.958.483 -95.095.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.267.057 -66.955.413
Alınan Temettü
11 3.999.020 3.236.117
Alınan Faiz
10 3.834 67.317
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1 48.391.822
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1 48.391.822
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-264.202
16:2099.981
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.081,09
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:206,1897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:207,0242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0766
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:20331,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,02
|Açılış
|: 331,61
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.534.192
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.658.974
|% 19,79
|
|DEVA
|9,89
|153.298.126
|% 19,30
|
|SELEC
|7,24
|104.667.024
|% 17,72
|
|ECZYT
|10,78
|105.531.310
|% 17,30
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,01
|280.925.759
|% -15,93
|
|OYAYO
|4,78
|727.626
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|11.220.403
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|191.816
|% -14,91
|
|ASELS
|25,26
|898.516.239
|% -2,47
|
|THYAO
|9,53
|703.542.688
|% -4,41
|
|GARAN
|9,48
|428.695.861
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,01
|280.925.759
|% -15,93
|
|GSRAY
|2,25
|236.832.787
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,08
|166.593.128
|% -9,24
|
|CEMAS
|0,92
|136.863.182
|% -8,00
|
|ODAS
|1,53
|206.496.002
|% -11,05
|
|ADESE
|1,29
|140.954.739
|% 3,20
|
|GSRAY
|2,25
|236.832.787
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9804
|8,0204
|% 0,67
|
|Frank
|6,6051
|6,6449
|% 1,25
|
|Riyal
|1,6457
|1,6539
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,25
|
|Altın Gr.
|332
|332
|5,23
|
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|
|Tam
|2.188
|2.242
|32,65
|
|Yarım
|1.057
|1.085
|15,80
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,69
|35,69
|-1,53
|
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