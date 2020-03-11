***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.870.503 956.146Net Dönem Karı (Zararı)768.007 267.646NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-857.457 -203.947Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -837.404 -158.897Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-20.053 -45.050İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.618.457 733.550Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-225.982 -37.973Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 5.765 -3.498İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.398.240 775.021FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.707.907 797.249Alınan Faiz11 837.404 158.897FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.871.818 -1.134.516Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit32.039.577 14.583.762Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-29.167.759 -15.718.278YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.315 -178.370NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.315 -178.370DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.981 214.351DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.296 35.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 37.296 35.981Ters Repo Alacakları8 424.075 198.093Finansal Varlıklar6 4.738.104 1.319.811TOPLAM VARLIKLAR5.199.475 1.553.885YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 12.670 6.905TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.670 6.905TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.186.805 1.546.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.546.980 2.413.850Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)768.007 267.646Katılma Payı İhraç Tutarı (+)32.039.577 14.583.762Katılma Payı İade Tutarı (-)-29.167.759 -15.718.278TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 5.186.805 1.546.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 837.404 158.897Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 18.756 83.170Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20.053 45.050Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.045ESAS FAALİYET GELİRLERİ876.213 311.162Yönetim Ücretleri4 -91.130 -33.984Saklama Ücretleri-1.562Denetim Ücretleri-2.562 -2.428Kurul Ücretleri-946 -342Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -2.185 -4.112Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -11.383 -1.088ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-108.206 -43.516ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)768.007 267.646NET DÖNEM KARI (ZARARI)768.007 267.646DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)768.007 267.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827093BIST