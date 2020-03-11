***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.870.503 956.146
Net Dönem Karı (Zararı)
768.007 267.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-857.457 -203.947
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -837.404 -158.897
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-20.053 -45.050
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.618.457 733.550
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-225.982 -37.973
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 5.765 -3.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.398.240 775.021
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.707.907 797.249
Alınan Faiz
11 837.404 158.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.871.818 -1.134.516
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
32.039.577 14.583.762
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-29.167.759 -15.718.278
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.315 -178.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.315 -178.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.981 214.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.296 35.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.296 35.981
Ters Repo Alacakları
8 424.075 198.093
Finansal Varlıklar
6 4.738.104 1.319.811
TOPLAM VARLIKLAR
5.199.475 1.553.885
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 12.670 6.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.670 6.905
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.186.805 1.546.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.546.980 2.413.850
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
768.007 267.646
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
32.039.577 14.583.762
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-29.167.759 -15.718.278
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 5.186.805 1.546.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 837.404 158.897
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.756 83.170
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20.053 45.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.045
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
876.213 311.162
Yönetim Ücretleri
4 -91.130 -33.984
Saklama Ücretleri
-1.562
Denetim Ücretleri
-2.562 -2.428
Kurul Ücretleri
-946 -342
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.185 -4.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -11.383 -1.088
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-108.206 -43.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
768.007 267.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
768.007 267.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
768.007 267.646
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827093
BIST