***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.986.701 21.029.145Net Dönem Karı (Zararı)15.410.743 32.778.471NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER59.128.677 -9.145.229Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.164.554 -8.707.639Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler62.293.231 -437.590İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER48.282.727 -11.311.736Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-37.763 5.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler48.320.490 -11.317.569FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR122.822.147 12.321.506Alınan Faiz10 3.164.554 8.707.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-145.051.754 -3.521.703Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-145.051.754 -3.521.703YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.065.053 17.507.442NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.065.053 17.507.442DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.068.950 1.561.508DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.897 19.068.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.897 19.068.950Finansal Varlıklar6 110.613.721TOPLAM VARLIKLAR3.897 129.682.671YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.805 40.568TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.805 40.568TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.092 129.642.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)129.642.103 100.385.335Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.410.743 32.778.471Katılma Payı İade Tutarı (-)-145.051.754 -3.521.703TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 1.092 129.642.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.164.554 8.707.639Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 74.580.609 23.831.534Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-62.293.231 437.590Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler182.049 296.205ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.633.981 33.272.968Yönetim Ücretleri4 -172.153 -412.058Saklama Ücretleri-28.554 -48.058Denetim Ücretleri-3.680 -3.467Kurul Ücretleri-11.858 -22.872Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.948 -1.770Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -5.045 -6.272ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-223.238 -494.497ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.410.743 32.778.471NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.410.743 32.778.471DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.410.743 32.778.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827097BIST