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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.986.701 21.029.145
Net Dönem Karı (Zararı)
15.410.743 32.778.471
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
59.128.677 -9.145.229
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.164.554 -8.707.639
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
62.293.231 -437.590
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
48.282.727 -11.311.736
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.763 5.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
48.320.490 -11.317.569
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
122.822.147 12.321.506
Alınan Faiz
10 3.164.554 8.707.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.051.754 -3.521.703
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-145.051.754 -3.521.703
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.065.053 17.507.442
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.065.053 17.507.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.068.950 1.561.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.897 19.068.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.897 19.068.950
Finansal Varlıklar
6 110.613.721
TOPLAM VARLIKLAR
3.897 129.682.671
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.805 40.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.805 40.568
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.092 129.642.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
129.642.103 100.385.335
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.410.743 32.778.471
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-145.051.754 -3.521.703
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.092 129.642.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.164.554 8.707.639
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 74.580.609 23.831.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-62.293.231 437.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
182.049 296.205
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.633.981 33.272.968
Yönetim Ücretleri
4 -172.153 -412.058
Saklama Ücretleri
-28.554 -48.058
Denetim Ücretleri
-3.680 -3.467
Kurul Ücretleri
-11.858 -22.872
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.948 -1.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -5.045 -6.272
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-223.238 -494.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.410.743 32.778.471
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.410.743 32.778.471
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.410.743 32.778.471



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827097


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