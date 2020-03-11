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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 16:32
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.347.970 -840.439
Net Dönem Karı (Zararı)
2.738.787 624.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-251.988 400.245
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.183.332 -63.604
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
931.344 463.849
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.322.161 -1.928.423
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.175 245
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.765 633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.312.751 -1.929.301
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
164.638 -904.043
Alınan Temettü
10 62.655 63.604
Alınan Faiz
10 1.120.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.435.494 12.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.014.500 12.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.449.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.524 -828.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.524 -828.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
518.681 1.347.120
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
431.157 518.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 431.157 518.681
Takas Alacakları
1.614
Diğer Alacaklar
5 12.789
Finansal Varlıklar
6 6.309.271 4.927.864
TOPLAM VARLIKLAR
6.753.217 5.448.159
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 7.958 6.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.958 6.193
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.745.259 5.441.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.441.966 4.805.831
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.738.787 624.135
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.014.500 12.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.449.994
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 6.745.259 5.441.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.120.677
Temettü Gelirleri
11 62.655 63.604
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 768.035 139.923
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
931.344 463.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.203
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.882.711 671.579
Yönetim Ücretleri
-36.074 -14.401
Saklama Ücretleri
-72.691 -23.231
Denetim Ücretleri
-2.488 -2.357
Kurul Ücretleri
-2.683 -1.103
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -22.676 -1.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.312 -5.351
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-143.924 -47.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.738.787 624.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.738.787 624.135
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.738.787 624.135



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827098


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Çeyrek 530 542 7,17  
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Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,03  
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