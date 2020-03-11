***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.347.970 -840.439Net Dönem Karı (Zararı)2.738.787 624.135NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-251.988 400.245Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.183.332 -63.604Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler931.344 463.849İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.322.161 -1.928.423Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-11.175 245Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.765 633İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.312.751 -1.929.301FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR164.638 -904.043Alınan Temettü10 62.655 63.604Alınan Faiz10 1.120.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.435.494 12.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit14.014.500 12.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-15.449.994YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-87.524 -828.439NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-87.524 -828.439DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ518.681 1.347.120DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ431.157 518.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 431.157 518.681Takas Alacakları1.614Diğer Alacaklar5 12.789Finansal Varlıklar6 6.309.271 4.927.864TOPLAM VARLIKLAR6.753.217 5.448.159YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 7.958 6.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.958 6.193TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)6.745.259 5.441.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.441.966 4.805.831Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.738.787 624.135Katılma Payı İhraç Tutarı (+)14.014.500 12.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-15.449.994TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 6.745.259 5.441.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.120.677Temettü Gelirleri11 62.655 63.604Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 768.035 139.923Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar931.344 463.849Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.203ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.882.711 671.579Yönetim Ücretleri-36.074 -14.401Saklama Ücretleri-72.691 -23.231Denetim Ücretleri-2.488 -2.357Kurul Ücretleri-2.683 -1.103Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -22.676 -1.001Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -7.312 -5.351ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-143.924 -47.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.738.787 624.135NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.738.787 624.135DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.738.787 624.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827098BIST