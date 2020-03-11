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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 16:33
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.208.479 -1.608.521
Net Dönem Karı (Zararı)
1.289.125 115.325
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.510.258 -164.250
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -999.700 -79.303
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.510.558 -84.947
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.987.046 -1.638.899
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-13.616.841 -395.934
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 176.071 8.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.546.276 -1.251.551
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.208.179 -1.687.824
Alınan Faiz
11 999.700 79.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.592.788 2.299.982
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
52.781.245 4.486.136
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-38.188.457 -2.186.154
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-615.691 691.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-615.691 691.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
691.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.770 691.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 75.770 691.461
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.013.815 141.811
Ters Repo Alacakları
12.998.960 254.123
Finansal Varlıklar
6 4.393.332 1.336.498
TOPLAM VARLIKLAR
18.481.877 2.423.893
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 184.657 8.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
184.657 8.586
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.297.220 2.415.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.415.307 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.289.125 115.325
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
52.781.245 4.486.135
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-38.188.457 -2.186.153
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.297.220 2.415.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 999.700 79.303
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.033.881 -24.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.510.558 84.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.779 21.906
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.508.156 161.501
Yönetim Ücretleri
4 -130.716 -12.124
Saklama Ücretleri
-22.392 -5.084
MKK Ücretleri
-12.006 -7.080
Kurul Ücretleri
-31
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -44.985 -18.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.932 -3.826
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-219.031 -46.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.289.125 115.325
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.289.125 115.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.289.125 115.325



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827100


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