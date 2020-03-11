***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.208.479 -1.608.521Net Dönem Karı (Zararı)1.289.125 115.325NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.510.258 -164.250Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -999.700 -79.303Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.510.558 -84.947İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.987.046 -1.638.899Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-13.616.841 -395.934Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 176.071 8.586İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.546.276 -1.251.551FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.208.179 -1.687.824Alınan Faiz11 999.700 79.303FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.592.788 2.299.982Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit52.781.245 4.486.136Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-38.188.457 -2.186.154YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-615.691 691.461NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-615.691 691.461DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ691.461DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.770 691.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 75.770 691.461Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri1.013.815 141.811Ters Repo Alacakları12.998.960 254.123Finansal Varlıklar6 4.393.332 1.336.498TOPLAM VARLIKLAR18.481.877 2.423.893YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 184.657 8.586TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)184.657 8.586TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.297.220 2.415.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.415.307 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.289.125 115.325Katılma Payı İhraç Tutarı (+)52.781.245 4.486.135Katılma Payı İade Tutarı (-)-38.188.457 -2.186.153TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.297.220 2.415.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 999.700 79.303Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.033.881 -24.655Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.510.558 84.947Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31.779 21.906ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.508.156 161.501Yönetim Ücretleri4 -130.716 -12.124Saklama Ücretleri-22.392 -5.084MKK Ücretleri-12.006 -7.080Kurul Ücretleri-31Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -44.985 -18.031Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -8.932 -3.826ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-219.031 -46.176ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.289.125 115.325NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.289.125 115.325DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.289.125 115.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827100BIST