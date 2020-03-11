ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.651.298
|% 19,82
|RTALB
|2,30
|41.692.490
|% 19,79
|DEVA
|9,90
|154.150.707
|% 19,42
|SELEC
|7,27
|105.957.325
|% 18,21
|ECZYT
|10,82
|108.222.434
|% 17,74
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9804
|8,0204
|% 0,67
|Frank
|6,6051
|6,6449
|% 1,25
|Riyal
|1,6457
|1,6539
|% 0,61
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|14,39
|Altın Gr.
|332
|332
|5,14
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|Tam
|2.187
|2.242
|32,53
|Yarım
|1.057
|1.085
|15,74
|Çeyrek
|530
|542
|7,87
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-1,56
Seans Raporu
- 16:40KERVN Yüzde -4.88 oranında düşüşle 0.39 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 728 adet işlem
- 16:39XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -531, 01 kaybederek (% -0.55 ) 95, 342
- 16:39 Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, SAFKR, BALAT, MEMSA, UMPAS, ATLAS, IZFAS, EGCYH
- 16:39 CRFSA, ORMA, ECILC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 16:39 RYSAS, TEKTU, KATMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında