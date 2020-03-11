***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.038.117 -12.843.906Net Dönem Karı (Zararı)11.358.254 1.570.416NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.291.622 -1.635.481Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -7.623.845 -1.370.259Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.667.777 -265.222İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-41.728.594 -14.149.100Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-21.864.887 -4.441.195Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.505 14.730İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.862.202 -9.722.635FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-40.661.962 -14.214.165Alınan Faiz11 7.623.845 1.370.259FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.411.404 27.474.636Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.411.404 27.474.636YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.626.713 14.630.730NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.626.713 14.630.730DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.630.730 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.004.017 14.630.730Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.004.017 14.630.730Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri1.570.378 397.243Ters Repo Alacakları24.735.704 4.043.952Finansal Varlıklar6 32.517.836 9.987.857TOPLAM VARLIKLAR60.827.935 29.059.782YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar13.225 14.730TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.225 14.730TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)60.814.710 29.045.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)29.045.052 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.358.254 1.570.416Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20.411.404 27.474.636Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)60.814.710 29.045.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 7.623.845 1.370.259Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 724.424 -103.100Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.667.777 265.222Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler588.611 97.140ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.604.657 1.629.521Yönetim Ücretleri4 -85.073 -30.904Saklama Ücretleri-48.047 -6.623Denetim Ücretleri-3.786 -3.540Kurul Ücretleri-548Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -92.700 -12.197Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -16.797 -5.293ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-246.403 -59.105ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.358.254 1.570.416NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.358.254 1.570.416DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.358.254 1.570.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827123BIST