***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 17:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.038.117 -12.843.906
Net Dönem Karı (Zararı)
11.358.254 1.570.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.291.622 -1.635.481
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.623.845 -1.370.259
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.667.777 -265.222
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-41.728.594 -14.149.100
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-21.864.887 -4.441.195
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.505 14.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.862.202 -9.722.635
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.661.962 -14.214.165
Alınan Faiz
11 7.623.845 1.370.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.411.404 27.474.636
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.411.404 27.474.636
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.626.713 14.630.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.626.713 14.630.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.630.730 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.004.017 14.630.730
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.004.017 14.630.730
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.570.378 397.243
Ters Repo Alacakları
24.735.704 4.043.952
Finansal Varlıklar
6 32.517.836 9.987.857
TOPLAM VARLIKLAR
60.827.935 29.059.782
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
13.225 14.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.225 14.730
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.814.710 29.045.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.045.052 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.358.254 1.570.416
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.411.404 27.474.636
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
60.814.710 29.045.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 7.623.845 1.370.259
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 724.424 -103.100
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.667.777 265.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
588.611 97.140
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.604.657 1.629.521
Yönetim Ücretleri
4 -85.073 -30.904
Saklama Ücretleri
-48.047 -6.623
Denetim Ücretleri
-3.786 -3.540
Kurul Ücretleri
-548
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -92.700 -12.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -16.797 -5.293
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-246.403 -59.105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.358.254 1.570.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.358.254 1.570.416
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.358.254 1.570.416
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827123
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