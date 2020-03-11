***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.970.143 -3.383.611Net Dönem Karı (Zararı)33.830.602 53.323.748NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER159.055.635 -24.055.863Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -8.453.985 -9.135.660Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler167.509.620 -14.920.203İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-86.370.079 -41.787.156Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-38.298 -32.053Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -767 -1.655.028İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-86.331.014 -40.100.075FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR106.516.158 -12.519.271Alınan Temettü531.399Alınan Faiz11 8.453.985 8.604.261FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-110.489.574 14.928.351Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit44.889.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-110.489.574 -29.960.649YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.480.569 11.544.740NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.480.569 11.544.740DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.437.208 27.892.468DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.917.777 39.437.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 43.917.777 39.437.208Diğer Alacaklar5 262.345 224.047Finansal Varlıklar6 94.041.664 175.220.270TOPLAM VARLIKLAR138.221.786 214.881.525YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 313.136 313.903TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)313.136 313.903TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)137.908.650 214.567.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)214.567.622 146.315.523Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)33.830.602 53.323.748Katılma Payı İhraç Tutarı (+)44.889.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-110.489.574 -29.960.649TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 137.908.650 214.567.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.453.985 8.604.261Temettü Gelirleri531.399Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 194.774.787 28.854.947Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-167.509.620 14.920.203Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler164.103 1.589.534ESAS FAALİYET GELİRLERİ35.883.255 54.500.344Yönetim Ücretleri4 -766.767 -1.012.414Saklama Ücretleri-74.988 -50.891Denetim Ücretleri-3.660 -3.466Kurul Ücretleri-34.278 -38.845Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.147.689 -66.498Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -25.271 -4.482ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.052.653 -1.176.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.830.602 53.323.748NET DÖNEM KARI (ZARARI)33.830.602 53.323.748DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)33.830.602 53.323.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827124BIST