***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 17:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.970.143 -3.383.611
Net Dönem Karı (Zararı)
33.830.602 53.323.748
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
159.055.635 -24.055.863
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.453.985 -9.135.660
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
167.509.620 -14.920.203
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-86.370.079 -41.787.156
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-38.298 -32.053
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -767 -1.655.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-86.331.014 -40.100.075
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
106.516.158 -12.519.271
Alınan Temettü
531.399
Alınan Faiz
11 8.453.985 8.604.261
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.489.574 14.928.351
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
44.889.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-110.489.574 -29.960.649
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.480.569 11.544.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.480.569 11.544.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.437.208 27.892.468
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.917.777 39.437.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.917.777 39.437.208
Diğer Alacaklar
5 262.345 224.047
Finansal Varlıklar
6 94.041.664 175.220.270
TOPLAM VARLIKLAR
138.221.786 214.881.525
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 313.136 313.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
313.136 313.903
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
137.908.650 214.567.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
214.567.622 146.315.523
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
33.830.602 53.323.748
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
44.889.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-110.489.574 -29.960.649
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 137.908.650 214.567.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 8.453.985 8.604.261
Temettü Gelirleri
531.399
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 194.774.787 28.854.947
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-167.509.620 14.920.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
164.103 1.589.534
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.883.255 54.500.344
Yönetim Ücretleri
4 -766.767 -1.012.414
Saklama Ücretleri
-74.988 -50.891
Denetim Ücretleri
-3.660 -3.466
Kurul Ücretleri
-34.278 -38.845
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.147.689 -66.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -25.271 -4.482
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.052.653 -1.176.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.830.602 53.323.748
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.830.602 53.323.748
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.830.602 53.323.748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827124
BIST