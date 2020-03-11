***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 17:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-994.719 -4.717.180
Net Dönem Karı (Zararı)
70.430.870 25.859.664
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
66.585.390 13.444.856
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.114.412 -1.583.040
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
68.699.802 15.027.896
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-140.125.390 -45.604.739
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.373 -15.279
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
108.037 3.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-140.216.054 -45.592.912
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.109.130 -6.300.219
Alınan Temettü
10 2.112.041 1.580.854
Alınan Faiz
10 2.370 2.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.024.486 4.442.547
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.024.486 4.442.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.767 -274.633
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.767 -274.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.176 414.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
169.943 140.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 169.943 140.175
Ters Repo Alacakları
6.001
Diğer Alacaklar
5 47.814 36.442
Finansal Varlıklar
6 208.896.227 137.379.975
TOPLAM VARLIKLAR
209.119.985 137.556.592
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
98.986
Diğer Borçlar
5 30.702 21.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
129.688 21.651
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
208.990.297 137.534.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
137.534.941 107.232.731
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
70.430.870 25.859.664
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.024.486 4.442.546
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 208.990.297 137.534.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.371 2.186
Temettü Gelirleri
10 2.112.041 1.580.854
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 15.784 9.642.759
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
68.699.802 15.027.896
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.829.998 26.253.695
Yönetim Ücretleri
4 -266.673 -215.942
Saklama Ücretleri
-70.876 -36.278
Denetim Ücretleri
-3.952 -3.743
Kurul Ücretleri
-33.328 -27.485
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -16.022 -101.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.277 -9.011
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-399.128 -394.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.430.870 25.859.664
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
70.430.870 25.859.664
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
70.430.870 25.859.664
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827125
BIST