***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-994.719 -4.717.180Net Dönem Karı (Zararı)70.430.870 25.859.664NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER66.585.390 13.444.856Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.114.412 -1.583.040Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler68.699.802 15.027.896İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-140.125.390 -45.604.739Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-17.373 -15.279Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler108.037 3.452İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-140.216.054 -45.592.912FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.109.130 -6.300.219Alınan Temettü10 2.112.041 1.580.854Alınan Faiz10 2.370 2.185FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.024.486 4.442.547Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.024.486 4.442.547YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.767 -274.633NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.767 -274.633DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ140.176 414.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ169.943 140.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 169.943 140.175Ters Repo Alacakları6.001Diğer Alacaklar5 47.814 36.442Finansal Varlıklar6 208.896.227 137.379.975TOPLAM VARLIKLAR209.119.985 137.556.592YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları98.986Diğer Borçlar5 30.702 21.651TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)129.688 21.651TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)208.990.297 137.534.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)137.534.941 107.232.731Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)70.430.870 25.859.664Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.024.486 4.442.546TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 208.990.297 137.534.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.371 2.186Temettü Gelirleri10 2.112.041 1.580.854Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 15.784 9.642.759Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar68.699.802 15.027.896ESAS FAALİYET GELİRLERİ70.829.998 26.253.695Yönetim Ücretleri4 -266.673 -215.942Saklama Ücretleri-70.876 -36.278Denetim Ücretleri-3.952 -3.743Kurul Ücretleri-33.328 -27.485Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -16.022 -101.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -8.277 -9.011ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-399.128 -394.031ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)70.430.870 25.859.664NET DÖNEM KARI (ZARARI)70.430.870 25.859.664DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)70.430.870 25.859.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827125BIST