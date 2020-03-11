***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.272.599 -12.595.497Net Dönem Karı (Zararı)7.516.298 1.879.694NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.457.608 -2.078.138Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.891.045 -1.417.189Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler