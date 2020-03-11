***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 17:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.272.599 -12.595.497
Net Dönem Karı (Zararı)
7.516.298 1.879.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.457.608 -2.078.138
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.891.045 -1.417.189
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0511
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05328,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,85
|Açılış
|: 328,43
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|136.430.188
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.664.615
|% 19,91
|
|DEVA
|9,94
|158.678.790
|% 19,90
|
|CRFSA
|7,11
|107.927.201
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.093.201
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.088.817
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.689.241
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.731.052
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.150.726.140
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|960.728.251
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.394.627
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|351.887.791
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|301.995.162
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|222.536.329
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|301.995.162
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|163.361.084
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.539.654
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|166.344.876
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9873
|8,0274
|% 0,76
|
|Frank
|6,5958
|6,6355
|% 1,11
|
|Riyal
|1,6461
|1,6544
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-0,56
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,21
|36,21
|-1,01
|