***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.250.639 -15.611.329Net Dönem Karı (Zararı)4.313.287 -1.743.152NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.806.828 1.597.893Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.216.481 -282.250Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.590.347 1.880.143İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.973.579 -15.748.320Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-750.398 -191.364Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 355.292 202.391İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.578.473 -15.759.347FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.467.120 -15.893.579Alınan Temettü230.721 57.676Alınan Faiz11 985.760 224.574FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.408.312 15.884.881Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19.408.173 25.489.144Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-12.999.861 -9.604.263YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.157.673 273.552NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.157.673 273.552DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ273.552 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.431.225 273.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.431.225 273.552Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri91.596 47.604Ters Repo Alacakları841.212 135.067Takas Alacakları8.693Diğer Alacaklar8.954Finansal Varlıklar6 21.048.024 13.879.204TOPLAM VARLIKLAR25.421.011 14.344.120YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar557.683 202.391TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 557.683 202.391TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.863.328 14.141.729Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)14.141.729 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.313.287 -1.743.152Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19.408.173 25.489.144Katılma Payı İade Tutarı (-)-12.999.861 -9.604.263TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 24.863.328 14.141.729Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 985.760 224.574Temettü Gelirleri230.721 57.676Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -13.680 72.869Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.590.347 -1.880.143Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 2.872ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.793.152 -1.522.152Yönetim Ücretleri4 -359.250 -168.196Saklama Ücretleri-85.669 -23.470Denetim Ücretleri-3.786 -3.540Kurul Ücretleri-1.032Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -20.196 -18.712Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -10.964 -6.050ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-479.865 -221.000ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.313.287 -1.743.152NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.313.287 -1.743.152DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.313.287 -1.743.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827134BIST