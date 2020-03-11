***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 17:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.250.639 -15.611.329
Net Dönem Karı (Zararı)
4.313.287 -1.743.152
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.806.828 1.597.893
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.216.481 -282.250
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.590.347 1.880.143
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.973.579 -15.748.320
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-750.398 -191.364
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 355.292 202.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.578.473 -15.759.347
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.467.120 -15.893.579
Alınan Temettü
230.721 57.676
Alınan Faiz
11 985.760 224.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.408.312 15.884.881
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.408.173 25.489.144
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12.999.861 -9.604.263
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.157.673 273.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.157.673 273.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
273.552 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.431.225 273.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.431.225 273.552
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
91.596 47.604
Ters Repo Alacakları
841.212 135.067
Takas Alacakları
8.693
Diğer Alacaklar
8.954
Finansal Varlıklar
6 21.048.024 13.879.204
TOPLAM VARLIKLAR
25.421.011 14.344.120
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
557.683 202.391
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 557.683 202.391
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.863.328 14.141.729
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.141.729 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.313.287 -1.743.152
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19.408.173 25.489.144
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12.999.861 -9.604.263
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 24.863.328 14.141.729
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 985.760 224.574
Temettü Gelirleri
230.721 57.676
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -13.680 72.869
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.590.347 -1.880.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 2.872
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.793.152 -1.522.152
Yönetim Ücretleri
4 -359.250 -168.196
Saklama Ücretleri
-85.669 -23.470
Denetim Ücretleri
-3.786 -3.540
Kurul Ücretleri
-1.032
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -20.196 -18.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.964 -6.050
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-479.865 -221.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.313.287 -1.743.152
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.313.287 -1.743.152
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.313.287 -1.743.152
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827134
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