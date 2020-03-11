***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI199.509 -41.279.068Net Dönem Karı (Zararı)56.400.131 13.287.885NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-35.009.918 9.005.107Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.514.838 -1.482.532Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-33.495.080 10.487.639İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-22.705.542 -65.054.592Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler145.085 -135.779Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 6.721 5.560İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.857.348 -64.924.373FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.315.329 -42.761.600Alınan Temettü1.512.301 1.469.708Alınan Faiz11 2.537 12.824FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 31.815.083Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit31.815.083YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)199.509 -9.463.985NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)199.509 -9.463.985DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ266.809 9.730.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ466.318 266.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 466.318 266.809Ters Repo Alacakları8 12.002Diğer Alacaklar5 157.087Finansal Varlıklar6 170.807.082 114.454.654TOPLAM VARLIKLAR171.285.402 114.878.550YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 25.603 18.882TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)25.603 18.882TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)171.259.799 114.859.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)114.859.668 69.756.700Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)56.400.131 13.287.885Katılma Payı İhraç Tutarı (+)31.815.083TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 171.259.799 114.859.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.537 12.824Temettü Gelirleri10 1.512.301 1.469.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 22.627.994 22.990.981Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar33.495.080 -10.487.639Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.946ESAS FAALİYET GELİRLERİ57.637.912 14.001.820Yönetim Ücretleri-219.824 -170.767Saklama Ücretleri-77.009 -42.433Denetim Ücretleri-3.952 -3.745Kurul Ücretleri-27.578 -21.286Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -896.927 -449.876Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -12.491 -7.249ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.237.781 -695.356ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.400.131 13.306.464FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-18.579NET DÖNEM KARI (ZARARI)56.400.131 13.287.885DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)56.400.131 13.287.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827135BIST