***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 17:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.509 -41.279.068
Net Dönem Karı (Zararı)
56.400.131 13.287.885
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.009.918 9.005.107
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.514.838 -1.482.532
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.495.080 10.487.639
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.705.542 -65.054.592
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
145.085 -135.779
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 6.721 5.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.857.348 -64.924.373
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.315.329 -42.761.600
Alınan Temettü
1.512.301 1.469.708
Alınan Faiz
11 2.537 12.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 31.815.083
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.815.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
199.509 -9.463.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
199.509 -9.463.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
266.809 9.730.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
466.318 266.809
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 466.318 266.809
Ters Repo Alacakları
8 12.002
Diğer Alacaklar
5 157.087
Finansal Varlıklar
6 170.807.082 114.454.654
TOPLAM VARLIKLAR
171.285.402 114.878.550
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 25.603 18.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.603 18.882
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
171.259.799 114.859.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
114.859.668 69.756.700
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
56.400.131 13.287.885
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.815.083
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 171.259.799 114.859.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.537 12.824
Temettü Gelirleri
10 1.512.301 1.469.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 22.627.994 22.990.981
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
33.495.080 -10.487.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.946
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
57.637.912 14.001.820
Yönetim Ücretleri
-219.824 -170.767
Saklama Ücretleri
-77.009 -42.433
Denetim Ücretleri
-3.952 -3.745
Kurul Ücretleri
-27.578 -21.286
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -896.927 -449.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.491 -7.249
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.237.781 -695.356
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.400.131 13.306.464
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-18.579
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
56.400.131 13.287.885
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
56.400.131 13.287.885
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827135
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