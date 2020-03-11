***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.170.300Net Dönem Karı (Zararı)271.816NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-331.954Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.946Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-328.008İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-63.114.108Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-199.034Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 58.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-62.973.342FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-63.174.246Alınan Faiz11 3.946FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.172.390Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit63.685.084Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-512.694YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.090DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.090Ters Repo Alacakları199.034Finansal Varlıklar6 63.301.350TOPLAM VARLIKLAR63.502.474YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 58.268TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)58.268TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)63.444.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)271.816Katılma Payı İhraç Tutarı (+)63.685.084Katılma Payı İade Tutarı (-)-512.694TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)63.444.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.946Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 444Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar328.008ESAS FAALİYET GELİRLERİ332.398Yönetim Ücretleri4 -48.709Saklama Ücretleri-1.069Denetim Ücretleri-5.310Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -752Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -4.742ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-60.582ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)271.816NET DÖNEM KARI (ZARARI)271.816DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)271.816http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827161BIST