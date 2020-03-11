***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 17:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.170.300
Net Dönem Karı (Zararı)
271.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-331.954
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.946
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-328.008
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.114.108
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-199.034
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 58.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.973.342
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.174.246
Alınan Faiz
11 3.946
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.172.390
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
63.685.084
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-512.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.090
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.090
Ters Repo Alacakları
199.034
Finansal Varlıklar
6 63.301.350
TOPLAM VARLIKLAR
63.502.474
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 58.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
58.268
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.444.206
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
271.816
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
63.685.084
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-512.694
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
63.444.206
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 444
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
328.008
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
332.398
Yönetim Ücretleri
4 -48.709
Saklama Ücretleri
-1.069
Denetim Ücretleri
-5.310
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.742
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-60.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
271.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
271.816
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
271.816
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827161
BIST